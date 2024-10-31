Общество Тюменцам предлагают отпраздновать Новый год за 15 000 рублей 01 ноября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 + Эта самая высокая цена за банкет, которую предлагают в Тюмени Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителям Тюмени предлагают отметить новогоднюю ночь за 15 000 рублей. За такую цену устраивают праздничный банкет сразу несколько ресторанов. Цены указаны на сайтах заведений. «Праздничная новогодняя программа „Северное сияние“. Стоимость билета на новогоднюю ночь — 15 000 рублей за одного гостя», — такая цена на банкет указана в ресторане «СибирьСибирь». За аналогичную стоимость проведут новогоднюю ночь в cafe1586 и в ресторане санатория «Сибирь». В последнем заведении организаторы предусмотрели сразу три площадки, места на которые уже все раскуплены. Чуть дешевле обойдется вечеринка в комплексе, где прошла свадьба дочери замгубернатора Андрея Пантелеева Marshal. Новогодний ужин там будет стоить 11 000 рублей за персону. Замыкает пятерку самых дорогих банкетов на Новый год — ресторан «Арбат». Праздник в стиле бала Романовых будут стоить для тюменцев 8 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителям Тюмени предлагают отметить новогоднюю ночь за 15 000 рублей. За такую цену устраивают праздничный банкет сразу несколько ресторанов. Цены указаны на сайтах заведений. «Праздничная новогодняя программа „Северное сияние“. Стоимость билета на новогоднюю ночь — 15 000 рублей за одного гостя», — такая цена на банкет указана в ресторане «СибирьСибирь». За аналогичную стоимость проведут новогоднюю ночь в cafe1586 и в ресторане санатория «Сибирь». В последнем заведении организаторы предусмотрели сразу три площадки, места на которые уже все раскуплены. Чуть дешевле обойдется вечеринка в комплексе, где прошла свадьба дочери замгубернатора Андрея Пантелеева Marshal. Новогодний ужин там будет стоить 11 000 рублей за персону. Замыкает пятерку самых дорогих банкетов на Новый год — ресторан «Арбат». Праздник в стиле бала Романовых будут стоить для тюменцев 8 500 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям