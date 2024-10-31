Екатеринбуржцев предупредили о большой пробке из-за ДТП в сторону аэропорта. Фото

31 октября 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Пробка выстроилась возле «Сима-ленда» (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 31 октября на Кольцовском тракте выстроилась огромная пробка из-за крупной аварии. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта Кольцово, призвав пассажиров выезжать на рейсы заранее. «На Кольцовском тракте рядом с „Сима-лендом“ крупное ДТП, движение в сторону аэропорта затруднено, формируется пробка. Просим пассажиров учитывать при планировании поездки», — следует из сообщения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что на место уже выехал экипаж, информация уточняется. Обновлено в 20:23 (18:23 по МСК) Инспекторы выясняют причины ДТП и регулируют движение на участке. «Всего в аварию попали пять машин, люди не пострадали», — пояснили в ГАИ. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 31 октября на Кольцовском тракте выстроилась огромная пробка из-за крупной аварии. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта Кольцово, призвав пассажиров выезжать на рейсы заранее. «На Кольцовском тракте рядом с „Сима-лендом“ крупное ДТП, движение в сторону аэропорта затруднено, формируется пробка. Просим пассажиров учитывать при планировании поездки», — следует из сообщения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что на место уже выехал экипаж, информация уточняется. Обновлено в 20:23 (18:23 по МСК) Инспекторы выясняют причины ДТП и регулируют движение на участке. «Всего в аварию попали пять машин, люди не пострадали», — пояснили в ГАИ.