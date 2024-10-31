Екатеринбуржцев предупредили о большой пробке из-за ДТП в сторону аэропорта. Фото

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Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, автомобили, дорожное движение, пробка автомобильная
Пробка выстроилась возле «Сима-ленда» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 31 октября на Кольцовском тракте выстроилась огромная пробка из-за крупной аварии. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта Кольцово, призвав пассажиров выезжать на рейсы заранее.

«На Кольцовском тракте рядом с „Сима-лендом“ крупное ДТП, движение в сторону аэропорта затруднено, формируется пробка. Просим пассажиров учитывать при планировании поездки», — следует из сообщения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что на место уже выехал экипаж, информация уточняется.

Обновлено в 20:23 (18:23 по МСК)

Инспекторы выясняют причины ДТП и регулируют движение на участке. «Всего в аварию попали пять машин, люди не пострадали», — пояснили в ГАИ.

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В Екатеринбурге вечером 31 октября на Кольцовском тракте выстроилась огромная пробка из-за крупной аварии. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта Кольцово, призвав пассажиров выезжать на рейсы заранее. «На Кольцовском тракте рядом с „Сима-лендом“ крупное ДТП, движение в сторону аэропорта затруднено, формируется пробка. Просим пассажиров учитывать при планировании поездки», — следует из сообщения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что на место уже выехал экипаж, информация уточняется. Обновлено в 20:23 (18:23 по МСК) Инспекторы выясняют причины ДТП и регулируют движение на участке. «Всего в аварию попали пять машин, люди не пострадали», — пояснили в ГАИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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