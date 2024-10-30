Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Абу-Даби

31 октября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Вылеты будут совершать два раза в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начнут запускать прямые рейсы в Абу-Даби (столица ОАЭ). Первый вылет арабская авиакомпания AirArabia запланировала 27 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Вылеты запланированы на 09:50 — еженедельно, по вторникам и пятницам. Время в пути составит около пяти часов и 20 минут. Пассажиров будут доставлять на самолетах Airbus A320», — следует из сообщения. Билеты уже доступны к продаже. Отмечается, что открытие нового направления даст возможность путешественникам из Екатеринбурга летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока. Ранее о новых экзотических направлениях из уральской столицы рассказывал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время откроются прямые рейсы на Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия) и в Фергану (Узбекистан). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начнут запускать прямые рейсы в Абу-Даби (столица ОАЭ). Первый вылет арабская авиакомпания AirArabia запланировала 27 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Вылеты запланированы на 09:50 — еженедельно, по вторникам и пятницам. Время в пути составит около пяти часов и 20 минут. Пассажиров будут доставлять на самолетах Airbus A320», — следует из сообщения. Билеты уже доступны к продаже. Отмечается, что открытие нового направления даст возможность путешественникам из Екатеринбурга летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока. Ранее о новых экзотических направлениях из уральской столицы рассказывал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время откроются прямые рейсы на Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия) и в Фергану (Узбекистан).