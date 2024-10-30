30 октября 2024

В Свердловской области водитель насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Фото

На Урале водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе, женщина погибла
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина умерла на месте до приезда скорой помощи Фото:

В Камышловском районе (Свердловская область) на 7 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина умерла на месте до приезда скорой помощи, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

«Мужчина 1961 года рождения, двигаясь на автомобиле Omoda С5 в направлении автодороги Екатеринбург-Тюмень, совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 64-летняя женщина скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что двигался со скоростью около 50 километров в час и пешехода не заметил. Проверка показала, что водитель был трезв. Мужчина житель Камышловского района и имеет стаж вождения 42 года.

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В Камышловском районе (Свердловская область) на 7 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина умерла на месте до приезда скорой помощи, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции региона. «Мужчина 1961 года рождения, двигаясь на автомобиле Omoda С5 в направлении автодороги Екатеринбург-Тюмень, совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 64-летняя женщина скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве. Мужчина рассказал, что двигался со скоростью около 50 километров в час и пешехода не заметил. Проверка показала, что водитель был трезв. Мужчина житель Камышловского района и имеет стаж вождения 42 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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