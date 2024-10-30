В Камышловском районе (Свердловская область) на 7 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина умерла на месте до приезда скорой помощи, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
«Мужчина 1961 года рождения, двигаясь на автомобиле Omoda С5 в направлении автодороги Екатеринбург-Тюмень, совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 64-летняя женщина скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Мужчина рассказал, что двигался со скоростью около 50 километров в час и пешехода не заметил. Проверка показала, что водитель был трезв. Мужчина житель Камышловского района и имеет стаж вождения 42 года.
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