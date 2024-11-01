Шефу свердловского ГУФСИН Федорову доложили о видео с арестантом, будет разнос

01 ноября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Александру Федорову оперативно сообщили о ситуации Фото: Анна Майорова © URA.RU Шефу свердловского ГУФСИН генерал-лейтенанту Александру Федорову доложили о записи, на котором арестант СИЗО-1 Рази Халилов общается по видео с гостями на азербайджанской свадьбе (в ведомстве сведения о видео опровергают). По слухам, офицер остался недоволен. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к силовым структурам. По словам первого собеседника, Федорова поставили в известность довольно быстро. «Скорее всего, он устроит разнос подчиненным, если информация действительно подтвердится», — сказал второй источник агентства. Свадьба состоялась 12 октября в торговом центре Baku Plaza, на ней было около 600 гостей. Мероприятие снимали и транслировали в YouTube. Сейчас записи на канале уже нет. Халилов несколько раз засветился на фрагменте, который URA.RU отправил читатель. На кадрах Рази улыбается и приветствует гостей. По словам инсайдера, на свадьбе ему, как уважаемому человеку, посвятили песню. В ГУФСИН заявили, что видео могло быть записано заранее, когда Рази еще находился на свободе. Халилов получил приговор 17 сентября вместе с Гусейном Аллахвердиевым. В ноябре 2023 года они устроили стрельбу в ТЦ «Гринвич», обошлось без пострадавших. Сейчас осужденные ожидают апелляции в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шефу свердловского ГУФСИН генерал-лейтенанту Александру Федорову доложили о записи, на котором арестант СИЗО-1 Рази Халилов общается по видео с гостями на азербайджанской свадьбе (в ведомстве сведения о видео опровергают). По слухам, офицер остался недоволен. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к силовым структурам. По словам первого собеседника, Федорова поставили в известность довольно быстро. «Скорее всего, он устроит разнос подчиненным, если информация действительно подтвердится», — сказал второй источник агентства. Свадьба состоялась 12 октября в торговом центре Baku Plaza, на ней было около 600 гостей. Мероприятие снимали и транслировали в YouTube. Сейчас записи на канале уже нет. Халилов несколько раз засветился на фрагменте, который URA.RU отправил читатель. На кадрах Рази улыбается и приветствует гостей. По словам инсайдера, на свадьбе ему, как уважаемому человеку, посвятили песню. В ГУФСИН заявили, что видео могло быть записано заранее, когда Рази еще находился на свободе. Халилов получил приговор 17 сентября вместе с Гусейном Аллахвердиевым. В ноябре 2023 года они устроили стрельбу в ТЦ «Гринвич», обошлось без пострадавших. Сейчас осужденные ожидают апелляции в СИЗО.