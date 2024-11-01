В Центробанке объяснили, почему банкротства предприятий РФ являются благом

ЦБ: банкротства предприятий могут быть полезными для экономики России

01 ноября 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Банкротство предприятий РФ является благом для экономики страны, заявили в Центробанке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В условиях действующей в России денежно-кредитной политики и рекордных ставок Центрального Банка, банкротства предприятий могут оказаться полезными для экономики страны. Так считает директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, такой процесс позволит сохранить на рынке только наиболее эффективные компании. «В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний. Естественно, мы тщательно следим за тем, чтобы у нас не возникло финансовой нестабильности, чтобы кредитные риски, которые будут реализовываться, они могли быть покрыты банками и не внесли системных эффектов», — подчеркнула Данилова. Ее слова передает РБК. Кроме того, Елизавета Данилова отметила проблему плавающих ставок, которые сейчас находятся в зоне особого внимания Центрального Банка. По ее словам, несмотря на трудности, пока серьезного ухудшения ситуации с кредитами, включая рост плохих кредитов или их реструктуризацию, не наблюдается. Ранее отмечалось, что существуют опасения со стороны руководства крупных госкорпораций касательно текущей денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ. Например, глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил, что повышение ключевой ставки до рекордных уровней может привести к банкротству многих предприятий из-за высоких ставок коммерческих кредитов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В условиях действующей в России денежно-кредитной политики и рекордных ставок Центрального Банка, банкротства предприятий могут оказаться полезными для экономики страны. Так считает директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, такой процесс позволит сохранить на рынке только наиболее эффективные компании. «В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний. Естественно, мы тщательно следим за тем, чтобы у нас не возникло финансовой нестабильности, чтобы кредитные риски, которые будут реализовываться, они могли быть покрыты банками и не внесли системных эффектов», — подчеркнула Данилова. Ее слова передает РБК. Кроме того, Елизавета Данилова отметила проблему плавающих ставок, которые сейчас находятся в зоне особого внимания Центрального Банка. По ее словам, несмотря на трудности, пока серьезного ухудшения ситуации с кредитами, включая рост плохих кредитов или их реструктуризацию, не наблюдается. Ранее отмечалось, что существуют опасения со стороны руководства крупных госкорпораций касательно текущей денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ. Например, глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил, что повышение ключевой ставки до рекордных уровней может привести к банкротству многих предприятий из-за высоких ставок коммерческих кредитов.