С челябинского оборонщика пытаются списать налоги после суда с экс-работодателем

Житель Челябинской области попросил возбудить уголовное дело на налоговую инспекцию, требующую платеж с него вместо недобросовестного работодателя. Как URA.RU сообщил Александр Р., направивший письмо главе СКР Александру Бастрыкину, несмотря на решение Советского райсуда его просят оплатить все налоговые платежи.
«Советский райсуд обязал предыдущего работодателя возместить мне невыплаченную зарплату, а инспекции все налоговые платежи. Однако мне пришло уведомление от ИФНС №30 о необходимости выплатить в счет налога 68 390 рублей. Я обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность)», — сообщил URA.RU Александр Р.
Сейчас Александр занимает должность ведущего сотрудника одного из оборонных предприятий Челябинска. Однако раньше он работал в местной компании, не выплатившей своевременно зарплату. Доказать, что между челябинцем и организацией действительно были трудовые отношения, удалось лишь в феврале 2023 года. Тогда же бизнесменов обязали перечислить Александру недостающую сумму.
О том, что он якобы обязан возместить налоговые платежи, сотрудник военно-промышленного комплекса (ВПК) узнал в сентябре 2024 года. Он направил жалобу, в которой было отказано.
По словам Александра, в счет НДФЛ ему придется выплатить сумму, равную зарплате за полтора месяца. Притом обязанность экс-работодателя возместить налоги подтверждена судами в трех инстанциях, уточнил оборонщик. Челябинец также направил жалобы в прокуратуру и федеральную налоговую службу, а также главному федеральному инспектору по региону Денису Чернятьеву.
«Я также прошу проверить возможное наличие коррупционных факторов между сотрудниками межрайонной инспекции и УФНС по региону, выносивших решение о выплате налога вместо компаний. Обязанности по уплате, включая штрафы и пени, должны лежать на работодателе в соответствии со ст. 230 НК РФ», — подчеркнул Александр Р.
URA.RU направило журналистский запрос в УФНС по Челябинской области. Обращение корреспондента зарегистрировано, ответ будет опубликован после получения.
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