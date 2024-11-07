Названа дата прощания с ученым-биологом ПГНИУ Лидией Переведенцевой

Церемония прощания с Лидией Переведенцевой пройдет в первом корпусе ПГНИУ
В Перми в субботу состоится прощание с ученым-микологом Лидией Переведенцевой. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
«Прощание с профессором кафедры ботаники и генетики растений, доктором биологических наук Лидией Григорьевной Переведенцевой состоится 9 ноября, в субботу, с 11.00. Оно пройдет в первом корпусе ПГНИУ по улице Букирева, 15», — сообщили в пресс-службе ПГНИУ.
Лидия Григорьевна ушла из жизни 6 ноября. Об этом URA.RU рассказал источник из близкого окружения семьи покойной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!