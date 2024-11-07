Названа дата прощания с ученым-биологом ПГНИУ Лидией Переведенцевой

Прощание с ученым-биологом ПГНИУ Лидией Переведенцевой состоится 9 ноября
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Церемония прощания с Лидией Переведенцевой пройдет в первом корпусе ПГНИУ
Церемония прощания с Лидией Переведенцевой пройдет в первом корпусе ПГНИУ Фото:

В Перми в субботу состоится прощание с ученым-микологом Лидией Переведенцевой. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

«Прощание с профессором кафедры ботаники и генетики растений, доктором биологических наук Лидией Григорьевной Переведенцевой состоится 9 ноября, в субботу, с 11.00. Оно пройдет в первом корпусе ПГНИУ по улице Букирева, 15», — сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Лидия Григорьевна ушла из жизни 6 ноября. Об этом URA.RU рассказал источник из близкого окружения семьи покойной. 

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В Перми в субботу состоится прощание с ученым-микологом Лидией Переведенцевой. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). «Прощание с профессором кафедры ботаники и генетики растений, доктором биологических наук Лидией Григорьевной Переведенцевой состоится 9 ноября, в субботу, с 11.00. Оно пройдет в первом корпусе ПГНИУ по улице Букирева, 15», — сообщили в пресс-службе ПГНИУ. Лидия Григорьевна ушла из жизни 6 ноября. Об этом URA.RU рассказал источник из близкого окружения семьи покойной. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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