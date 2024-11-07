07 ноября 2024

Челябинский бизнесмен построит складской комплекс вблизи дороги «Меридиан». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь складского комплекса составит четыре тысячи квадратных метров
Площадь складского комплекса составит четыре тысячи квадратных метров Фото:

В Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов планирует возвести складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 6 ноября по 5 декабря 2024 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство складского корпуса) на земельном участке с минимальным процентом застройки — 27 и минимальным процентом озеленения — 6 в зоне производственно-коммерческой деятельности по адресу: автодорога „Меридиан“ в Советском районе города Челябинска. Согласно настоящему постановлению слушания должны пройти с 06 ноября по 05 декабря 2024 года», — сообщается на сайте.

Участок предназначен под строительство складского комплекса. Кадастровая стоимость участка составляет 4 миллиона 160 тысяч рублей. Инициатор проекта запрашивает у мэрии разрешение на то, чтобы при строительстве отклониться от установленных норм и разрешить меньшую застройку территории, чем положено, а также уменьшить требуемый процент озеленения земельного участка.

Складской комплекс появится недалеко от Троицкого тракта
Складской комплекс появится недалеко от Троицкого тракта
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В Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов планирует возвести складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 6 ноября по 5 декабря 2024 года, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство складского корпуса) на земельном участке с минимальным процентом застройки — 27 и минимальным процентом озеленения — 6 в зоне производственно-коммерческой деятельности по адресу: автодорога „Меридиан“ в Советском районе города Челябинска. Согласно настоящему постановлению слушания должны пройти с 06 ноября по 05 декабря 2024 года», — сообщается на сайте. Участок предназначен под строительство складского комплекса. Кадастровая стоимость участка составляет 4 миллиона 160 тысяч рублей. Инициатор проекта запрашивает у мэрии разрешение на то, чтобы при строительстве отклониться от установленных норм и разрешить меньшую застройку территории, чем положено, а также уменьшить требуемый процент озеленения земельного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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