Пермячка лгала в суде, выгораживая сына

Жительница поселка Чермоз Пермского края была свидетелем по делу о замене ее сыну неотбытой части наказания на более строгое. Во время допроса в зале суда она соврала, выгораживая близкого родственника.
«В Ильинском округе 59-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Заведомо ложные показания“. Обвиняемая, находясь в зале суда, была свидетелем по делу о замене ее сыну наказания на более строгое. Она знала, что подсудимый нарушал порядок отбывания наказания, но ввела суд в заблуждение, стремясь приуменьшить вину близкого родственника», — сообщается на странице Ильинского районного суда в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что подсудимая вину признала. Суд признал ее виновной в даче заведомо ложных свидетельских показаний и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 15 процентов в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
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