08 ноября 2024

Пермячка лгала в суде, выгораживая сына

Жительница Ильинского округа Прикамья осуждена за лжесвидетельствование в суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Выгораживая сына, мать дала заведомо ложные показания
Выгораживая сына, мать дала заведомо ложные показания Фото:

Жительница поселка Чермоз Пермского края была свидетелем по делу о замене ее сыну неотбытой части наказания на более строгое. Во время допроса в зале суда она соврала, выгораживая близкого родственника.

«В Ильинском округе 59-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Заведомо ложные показания“. Обвиняемая, находясь в зале суда, была свидетелем по делу о замене ее сыну наказания на более строгое. Она знала, что подсудимый нарушал порядок отбывания наказания, но ввела суд в заблуждение, стремясь приуменьшить вину близкого родственника», — сообщается на странице Ильинского районного суда в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что подсудимая вину признала. Суд признал ее виновной в даче заведомо ложных свидетельских показаний и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 15 процентов в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что суд наказал пермяка за вранье полицейским. Мужчина сообщил, что ему принадлежит автомобиль, за руль которого в состоянии алкогольного опьянения сел его приятель. На самом деле, чтобы скрыть истинного владельца и избежать последствий, они составили фиктивный договор купли-продажи.

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Жительница поселка Чермоз Пермского края была свидетелем по делу о замене ее сыну неотбытой части наказания на более строгое. Во время допроса в зале суда она соврала, выгораживая близкого родственника. «В Ильинском округе 59-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Заведомо ложные показания“. Обвиняемая, находясь в зале суда, была свидетелем по делу о замене ее сыну наказания на более строгое. Она знала, что подсудимый нарушал порядок отбывания наказания, но ввела суд в заблуждение, стремясь приуменьшить вину близкого родственника», — сообщается на странице Ильинского районного суда в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что подсудимая вину признала. Суд признал ее виновной в даче заведомо ложных свидетельских показаний и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 15 процентов в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что суд наказал пермяка за вранье полицейским. Мужчина сообщил, что ему принадлежит автомобиль, за руль которого в состоянии алкогольного опьянения сел его приятель. На самом деле, чтобы скрыть истинного владельца и избежать последствий, они составили фиктивный договор купли-продажи.
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