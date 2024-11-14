Основателю РДК* просят дать пожизненное

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Участникам РДК* просят дать пожизненное по делу о вторжении в Брянскую область
Участникам РДК* просят дать пожизненное по делу о вторжении в Брянскую область Фото:

Участникам организации «Русской добровольческий корпус» (РДК) (признана террористической организацией и запрещена в России) Денису Капустину (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и актера Кириллу Канахину (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) просят назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Эту меру запросила сторона гособвинения в ходе прений сторон. 

«Прокурор в ходе прений сторон запросил <...> пожизненное лишение свободы по делу о вторжении в Брянскую область», — сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Прокурор просит заочно признать Капустина и Канахина виновными. 

Участники запрещенной в России организации напали на два села в Брянской области 2 марта 2024 года. В селах Сушаны и Любечане от их действий погибли два мирных жителя. Еще два человека пострадали. По данным следствия, рейд возглавил Денис Капустин. 

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Участникам организации «Русской добровольческий корпус» (РДК) (признана террористической организацией и запрещена в России) Денису Капустину (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и актера Кириллу Канахину (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) просят назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Эту меру запросила сторона гособвинения в ходе прений сторон.  «Прокурор в ходе прений сторон запросил <...> пожизненное лишение свободы по делу о вторжении в Брянскую область», — сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Прокурор просит заочно признать Капустина и Канахина виновными.  Участники запрещенной в России организации напали на два села в Брянской области 2 марта 2024 года. В селах Сушаны и Любечане от их действий погибли два мирных жителя. Еще два человека пострадали. По данным следствия, рейд возглавил Денис Капустин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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