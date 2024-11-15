ЕС готовится обсудить удары Киева по территории РФ

В Евросоюзе (ЕС) руководители министерств обороны готовятся к обсуждению вопроса о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по объектам на территории России. Об этом рассказал источник.
«Министры обороны поднимут вопрос о снятии ограничений с Украины на удары вглубь российской территории. Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях», — передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что обсуждение разрешения на удары Киева по РФ может состояться уже 19 ноября. Однако, каждая страна ЕС имеет суверенное право самостоятельно принимать решение по этой проблеме, отметил источник.
Ранее Боррель призвал разрешить Киеву удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Он также настаивает на наращивании военной поддержки Украины со стороны ЕС.
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