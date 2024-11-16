При форсировании Днепра погиб элитный отряд спецназа ВСУ: карта СВО за 16 ноября

В Херсонской области во время форсирования Днепра был уничтожен элитный спецназ ВСУ. Бойцы предприняли попытку высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах. При этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что российские военные всегда готовы отразить атаки и любые действия противника.
Херсонское направление
Владимир Сальдо рассказал о неудачной попытке ВС Украины форсировать реку Днепр и осуществить высадку на Кинбурнской и Тендровской косах. Подобное привело к потери элитного отряда спецназа. Сальдо подчеркнул, что ВС РФ всегда находятся в готовности отразить любые действия противника.
Донецкое направление
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив при этом 85 единиц различных боеприпасов. В результате атаки пострадали пять мирных жителей. Также было повреждено три объекта гражданской инфраструктуры и шесть жилых домов, сообщили в военном следственном управлении СК РФ по ДНР.
Кроме того, ВС РФ в Донецкой Народной Республике улучшили свои позиции по переднему краю в районе населенного пункта Золотая Нива. Они продвинулись к Великой Новоселке, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ореховское и времевское направления
В Запорожской области военные России продвинулись на север от Работино. По данным Владимира Рогова, ВС РФ движутся в направлении Новоданиловки.
Также на ореховском направлении в районе Новоданиловки военные России ударили авиацией и расчетами РСЗО по пунктам временной дислокации ВСУ. Также удар был нанесен по складам боеприпасов противника в Малой Токмачке.
Российские военные улучшили свои позиции и на времевском участке фронта. ВС РФ заметно продвинулись к востоку от Урожайного.
Луганское направление
ВС РФ на данный момент расширяют зону контроля южнее и севернее Стельмаховки у Першотравневого и Песчаного. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что численность украинских войск у Стельмаховки постоянно сокращается из-за действий российской армии.
Кураховское направление
Группировка войск «Юг» с помощью расчета 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» ликвидировала самоходную артиллерийскую установку (САУ) украинской армии и ударила по опорному пункту противника. Операция проходила во взаимодействии с расчетами БПЛА.
Купянское направление
Командование ВСУ в срочном порядке перебрасывает резервы к Купянску в Харьковской области. Это связано с их попыткой выбить ВС РФ с окраины города. При этом Андрей Марочко сообщил, что за прошедшие сутки бойцам России удалось расширить зону контроля на северо-востоке от Купянска.
Каховское направление
По информации Минобороны, расчет БПЛА «Кит» группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный миномет ВСУ, расположенный на правобережье Днепра. Оператор дрона «Кит» профессионально корректировал полет беспилотников для точного удара FPV-дронов по цели.
Курское направление
В Курской области летчики армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в рамках действий смешанной тактической группы осуществили ракетные удары по бронетехнике и войскам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. После атаки экипажи вертолетов провели маневры для защиты от ракет противовоздушной обороны. Авиационный наводчик подтвердил успешное уничтожение заданных целей.
На Украине уничтожен отряд из наемников из Белоруссии «АСП Террор»
Спецназовский отряд «АСП Террор», включающий белорусских националистов и ранее входивший в структуру ГУР Минобороны Украины, был уничтожен. Некоторые из бойцов отряда после этого вошли в состав других спецподразделений военной разведки.
Отряд «АСП Террор» был сформирован из белорусов, покинувших страну. Название отряда дано в честь бойца ВСУ, погибшего в марте 2022 года под Ирпенем. В Белоруссии деятельность «АСП Террор» признана экстремистской и запрещена.
Атаки ВСУ на регионы России
Украинские военные минувшей ночью попытались атаковать Брянскую область беспилотниками. Однако средствам ПВО удалось сбить 12 дронов противника. По данным Богомаза, пострадавших и разрушений не обнаружено.
Кроме того, в Калужской области на окраине города Людиново взорвался БПЛА армии Украины. В результате этого были повреждены несколько автомобилей и жилых домов. Среди местных жителей жертв и пострадавших нет. Губернатор региона Владислав Шапша дал поручение главе администрации района Стефану Перевалову организовать на месте взрыва оперативный штаб.
В общей сложности за прошедшую ночь средства ПВО сбили 35 дронов Украины над российскими регионами. Так, над Курской областью было уничтожено 20 БПЛА, над Брянской областью — 12 и по одному беспилотнику сбито над территориями Белгородской, Калужской областей и Республики Крым, сообщили в Минобороны РФ.
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