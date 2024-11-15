Россия вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РФ временно ограничивает экспорт стратегического сырья
РФ временно ограничивает экспорт стратегического сырья Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительством РФ подписано постановление о временных ограничениях на экспорт обогащенного урана в США. Решение принято в ответ на санкции против России, сообщает пресс-служба кабмина.

«Речь идет о вывозе обогащенного урана в США и сделках с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США», — говорится в сообщении. Под ограничения не попадают поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Решение об ограничении экспорта принято в ответ на действия США. С 2028 года они запрещают импорт российской урановой продукции. Поручение проанализировать возможность ограничения поставок урана на внешние рынки дал президент РФ Владимир Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительством РФ подписано постановление о временных ограничениях на экспорт обогащенного урана в США. Решение принято в ответ на санкции против России, сообщает пресс-служба кабмина. «Речь идет о вывозе обогащенного урана в США и сделках с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США», — говорится в сообщении. Под ограничения не попадают поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Решение об ограничении экспорта принято в ответ на действия США. С 2028 года они запрещают импорт российской урановой продукции. Поручение проанализировать возможность ограничения поставок урана на внешние рынки дал президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...