Россия вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Правительством РФ подписано постановление о временных ограничениях на экспорт обогащенного урана в США. Решение принято в ответ на санкции против России, сообщает пресс-служба кабмина.
«Речь идет о вывозе обогащенного урана в США и сделках с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США», — говорится в сообщении. Под ограничения не попадают поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
Решение об ограничении экспорта принято в ответ на действия США. С 2028 года они запрещают импорт российской урановой продукции. Поручение проанализировать возможность ограничения поставок урана на внешние рынки дал президент РФ Владимир Путин.
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