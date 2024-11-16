Врач рассказала, чем опасен хронический недосып

Сомнолог Золотарева: хронический недосып увеличивает риск инфекций и депрессии
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Хронический недосып приводит к развитию болезней сердца, диабету и ожирению, заявила Наталия Золотарева
Хронический недосып приводит к развитию болезней сердца, диабету и ожирению, заявила Наталия Золотарева Фото:

Хронический недосып влияет на физическое и психическое здоровье человека, повышая риск развития депрессии, инфекций, проблем с сердечно-сосудистой системой и хронических заболеваний. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать суточную норму сна, сообщила сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева. 

«Хронический недосып несет риски для всех систем организма. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система: повышается риск гипертонии и ишемической болезни сердца. Ослабляется и иммунная система — активность защитных клеток снижается, повышая восприимчивость к инфекциям», — заявила Золотарева. Ее слова передает «Газета.Ru».

Важно соблюдать рекомендуемое количество часов сна, различающееся в зависимости от возраста. Для взрослых необходимо спать от семи до девяти часов сна, в то время как новорожденные могут нуждаться в сне до 17 часов в сутки. Пренебрежение этими нормами может привести к накоплению дефицита сна, что, в свою очередь, сказывается на уровне продуктивности и общем состоянии здоровья.

Симптомы дефицита сна затрагивают физическое здоровье: повышенная дневная сонливость, минимизация эффективности работы, проблемы с аппетитом и пищеварением, раздражительность, частые простуды, обострения хронических заболеваний и ухудшение концентрации. Психическое состояние также находится под угрозой: возрастает риск депрессии, тревожных расстройств и синдрома профессионального выгорания. Кроме того, хронический недосып влияет на метаболизм и повышает желание употреблять сладкую и жирную пищу, что может привести к ожирению или диабету. Физические проявления, такие как головные боли и мышечная слабость, также могут быть результатом систематического недосыпа.

«Недосып оказывает значительное воздействие на иммунную систему, генетические процессы и общее состояние здоровья. Сон необходим для производства цитокинов — белков, регулирующих иммунный ответ. При хроническом дефиците сна происходит снижение их выработки, что ослабляет защитные функции организма», — объяснила эксперт. 

Ранее невролог и кандидат медицинских наук Вячеслава Ананенко сообщил, что сон меньше семи часов в сутки приводит к преждевременному старению и хроническим патологиям органов. Однако за семь часов сна мозгу удается собрать всю информацию об организме, выявив неполадки. 

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Хронический недосып влияет на физическое и психическое здоровье человека, повышая риск развития депрессии, инфекций, проблем с сердечно-сосудистой системой и хронических заболеваний. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать суточную норму сна, сообщила сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева.  «Хронический недосып несет риски для всех систем организма. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система: повышается риск гипертонии и ишемической болезни сердца. Ослабляется и иммунная система — активность защитных клеток снижается, повышая восприимчивость к инфекциям», — заявила Золотарева. Ее слова передает «Газета.Ru». Важно соблюдать рекомендуемое количество часов сна, различающееся в зависимости от возраста. Для взрослых необходимо спать от семи до девяти часов сна, в то время как новорожденные могут нуждаться в сне до 17 часов в сутки. Пренебрежение этими нормами может привести к накоплению дефицита сна, что, в свою очередь, сказывается на уровне продуктивности и общем состоянии здоровья. Симптомы дефицита сна затрагивают физическое здоровье: повышенная дневная сонливость, минимизация эффективности работы, проблемы с аппетитом и пищеварением, раздражительность, частые простуды, обострения хронических заболеваний и ухудшение концентрации. Психическое состояние также находится под угрозой: возрастает риск депрессии, тревожных расстройств и синдрома профессионального выгорания. Кроме того, хронический недосып влияет на метаболизм и повышает желание употреблять сладкую и жирную пищу, что может привести к ожирению или диабету. Физические проявления, такие как головные боли и мышечная слабость, также могут быть результатом систематического недосыпа. «Недосып оказывает значительное воздействие на иммунную систему, генетические процессы и общее состояние здоровья. Сон необходим для производства цитокинов — белков, регулирующих иммунный ответ. При хроническом дефиците сна происходит снижение их выработки, что ослабляет защитные функции организма», — объяснила эксперт.  Ранее невролог и кандидат медицинских наук Вячеслава Ананенко сообщил, что сон меньше семи часов в сутки приводит к преждевременному старению и хроническим патологиям органов. Однако за семь часов сна мозгу удается собрать всю информацию об организме, выявив неполадки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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