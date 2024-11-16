Оппоненты Трампа приготовились к его возмездию

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Оппонентов Дональда Трампа после выборов в США могут арестовывать
Оппонентов Дональда Трампа после выборов в США могут арестовывать Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Оппоненты избранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей должны быть готовы к его мести после прошедших выборов в стране. Их может ждать арест и облавы, в связи с чем они намерены обратиться в Министерства юстиции, сообщил конгрессмен от штата Калифорния Джаред Хаффман. 

«[Мои коллеги в Палате представителей] думают о правовой защите от вооруженного Министерства юстиции. Возможно, им придется быть готовыми к аресту и облаве», — заявил Хаффман, отметив, что у него есть много коллег, кто живет с постоянными угрозами насилия. Его слова передает The Guardian

Ранее республиканец за неделю до выборов президента направили требования о возмещении ущерба на 10 млрд долларов к изданию The New York Times. Причиной подобного стала публикация, в которой критикуется Трамп. По словам адвокатов, газета опубликовала дискредитирующие и ложные обвинения в сторону политика. 

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Оппоненты избранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей должны быть готовы к его мести после прошедших выборов в стране. Их может ждать арест и облавы, в связи с чем они намерены обратиться в Министерства юстиции, сообщил конгрессмен от штата Калифорния Джаред Хаффман.  «[Мои коллеги в Палате представителей] думают о правовой защите от вооруженного Министерства юстиции. Возможно, им придется быть готовыми к аресту и облаве», — заявил Хаффман, отметив, что у него есть много коллег, кто живет с постоянными угрозами насилия. Его слова передает The Guardian.  Ранее республиканец за неделю до выборов президента направили требования о возмещении ущерба на 10 млрд долларов к изданию The New York Times. Причиной подобного стала публикация, в которой критикуется Трамп. По словам адвокатов, газета опубликовала дискредитирующие и ложные обвинения в сторону политика. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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