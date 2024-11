Оппоненты Трампа приготовились к его возмездию

Оппонентов Дональда Трампа после выборов в США могут арестовывать Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Оппоненты избранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей должны быть готовы к его мести после прошедших выборов в стране. Их может ждать арест и облавы, в связи с чем они намерены обратиться в Министерства юстиции, сообщил конгрессмен от штата Калифорния Джаред Хаффман. «[Мои коллеги в Палате представителей] думают о правовой защите от вооруженного Министерства юстиции. Возможно, им придется быть готовыми к аресту и облаве», — заявил Хаффман, отметив, что у него есть много коллег, кто живет с постоянными угрозами насилия. Его слова передает The Guardian. Ранее республиканец за неделю до выборов президента направили требования о возмещении ущерба на 10 млрд долларов к изданию The New York Times. Причиной подобного стала публикация, в которой критикуется Трамп. По словам адвокатов, газета опубликовала дискредитирующие и ложные обвинения в сторону политика.

