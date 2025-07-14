В Челябинске назвали худшие маршрутки июня

Пять худших маршруток июня в Челябинске получат штрафы
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В Челябинске назвали лучшие и худшие маршрутки по итогам июня (архивное фото)
В Челябинске назвали лучшие и худшие маршрутки по итогам июня (архивное фото) Фото:

В Челябинске определили пять самых плохих маршруток по итогам июня. Они регулярно допускали срывы в работе общественного транспорта и за неудовлетворительную работу получат штрафы.

«В июне определены пять перевозчиков, допустивших неудовлетворительную работу общественного транспорта. Это маршруты А 10к — ООО „Никита Кожемяка“, А 35 — ООО „Меркурий“, А 128 — ООО „Автотранспортное предприятие 1“, А 51 — ООО „Копейское маршрутное такси“ и А 176 — ООО „ТРИА-М“», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». Ранее они также попадали в списки худших маршрутов.

Нарушения автоматически фиксирует Региональная навигационно-информационная система, например, несоблюдение расписания при отправлении с конечных остановок, пропуск рейсов, отклонения от утвержденного маршрута и прочие несоответствия. По результатам мониторинга перевозчикам начисляются штрафные санкции за несоблюдение условий заключенных контрактов.

Лучшие показатели исполнения зафиксированы по следующим направлениям:

- Трамвайный маршрут №12 — ООО «ЧелябГЭТ»

- Автобусный маршрут №41 — МУП «Служба организации движения»

- Троллейбусный маршрут №10 — ООО «Синара — ГТР Челябинск»

- Автобусный маршрут №56а — ООО «Никита Кожемяка»

- Автобусный маршрут №123 — ООО «Третий автобусный парк»

- Автобусный маршрут №158к — ООО «Никита Кожемяка»

- Автобусный маршрут №213 — ИП Молчанов И.Д.

В городе Копейск лучшими признаны автобусный маршрут №5 — МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» и автобусный маршрут №8 — ИП Гурьев С.А.

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В Челябинске определили пять самых плохих маршруток по итогам июня. Они регулярно допускали срывы в работе общественного транспорта и за неудовлетворительную работу получат штрафы. «В июне определены пять перевозчиков, допустивших неудовлетворительную работу общественного транспорта. Это маршруты А 10к — ООО „Никита Кожемяка“, А 35 — ООО „Меркурий“, А 128 — ООО „Автотранспортное предприятие 1“, А 51 — ООО „Копейское маршрутное такси“ и А 176 — ООО „ТРИА-М“», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». Ранее они также попадали в списки худших маршрутов. Нарушения автоматически фиксирует Региональная навигационно-информационная система, например, несоблюдение расписания при отправлении с конечных остановок, пропуск рейсов, отклонения от утвержденного маршрута и прочие несоответствия. По результатам мониторинга перевозчикам начисляются штрафные санкции за несоблюдение условий заключенных контрактов. Лучшие показатели исполнения зафиксированы по следующим направлениям: - Трамвайный маршрут №12 — ООО «ЧелябГЭТ» - Автобусный маршрут №41 — МУП «Служба организации движения» - Троллейбусный маршрут №10 — ООО «Синара — ГТР Челябинск» - Автобусный маршрут №56а — ООО «Никита Кожемяка» - Автобусный маршрут №123 — ООО «Третий автобусный парк» - Автобусный маршрут №158к — ООО «Никита Кожемяка» - Автобусный маршрут №213 — ИП Молчанов И.Д. В городе Копейск лучшими признаны автобусный маршрут №5 — МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» и автобусный маршрут №8 — ИП Гурьев С.А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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