В Златоусте (Челябинская область) изготовили «черные» ножи из танкового корпуса времени Великой Отечественной войны. Как URA.RU рассказал основатель компании Gerasim Custom Metall Владимир Герасимов, металл является фрагментом брони танка Т-34.
«Несколько лет назад поисковый отряд „Надежда“ из Курской области прислал нам кусок брони от танка Т-34 Уральского добровольческого танкового корпуса. Сделанные из него по форме клинка совпадают с „черными“ ножами НР-40, которые были вручены бойцам добровольческого корпуса при формировании», — сообщил URA.RU Герасимов.
Броню очистили, а специалисты завода «Стройтехника» с помощью лазера разрезали ее на фрагменты. Расковав их, мастера получили дамасскую сталь. Из-за ограниченного ресурса серия изделий лимитированная. Конструкцию специалисты выполнили на основе златоустовских ножей «Урман».
«Изделие имеет толщину клинка 3,5 мм и не является холодным оружием. На Бушуевском фестивале в Златоусте 19-20 июля покажем фрагменты танковой брони, которые в работу не пошли. Посетители смогут прикоснуться к ним, увидят все этапы производства», — рассказал собеседник информагентству.
Дивизией черных ножей немцы в войну назвали танковый корпус за храбрость его воинов. Сами ножи имели черные ножны. Кожи для производства не хватало, поэтому на заводе имени Ленина материал заменяли древесиной из березы, покрытой черным лаком.
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