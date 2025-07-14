В Копейске брат и сестра пошли в депутаты от разных партий

На выборах в собрание депутатов Копейска (Челябинская область) брат и сестра Алексей и Елена Завражные стали кандидатами от разных партий. Информация о выдвижении содержится на портале облизбиркома.
«Завражная Елена Анатольевна, 1979 года рождения, субъект выдвижения — копейское отделение партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“. Завражный Алексей Анатольевич, 1981 года рождения, субъект выдвижения — региональное отделение ЛДПР», — сообщает портал. Брат и сестра выдвинулись на разных избирательных округах — Елена на округе № 13, Алексей на округе № 21.
Завражная является действующим депутатом горсобрания. В 2023 году ее и еще четверых депутатов, связанных с коммунальной сферой, по суду лишили статуса депутата. Однако в 2024 году она снова стала депутатом по своему округу на довыборах.
По информации избиркома, в последние годы Завражная ушла из коммунальной сферы. Она возглавила АНО «Центр социальной поддержки граждан „КОПЕЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ-СЕМЬЯ“ и неоднократно посещала зону проведения СВО.
Алексей Завражный уже выдвигался в копейское горсобрание в 2015 году от партии «Родина» по округу № 11. Однако тогда он проиграл выборы финдиректору местного машзавода Наталье Кузнецовой от «Единой России». Тогда же выдвигалась и Елена Завражная , так же от «Родины». В 2015 году она проиграла выдвиженцу ЕР бизнесмену Вячеславу Фырнину. Однако в 2020 году со второй попытки стала депутатом.
Выборы в собрания депутатов большинства муниципалитетов области состоятся с 12 по 14 сентября. В те же сроки пройдут выборы в областное заксобрание.
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