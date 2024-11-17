Как кофе поможет в профилактике рака

Исследование ученых из Университета Квинс в Белфасте показало, что употребление кофе может способствовать снижению риска развития рака печени. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Oncology.
«Статистический анализ данных показал, что среди людей, регулярно потребляющих кофе, риск развития рака печени снижался на 50%. Этот эффект сохранялся даже у тех, кто имел привычки, связанные с повышенным риском, такие как курение и употребление алкоголя», — отмечается в исследовании ученых. Статистику передает «Ридус». В соответствующем эксперименте приняли участие 472 000 человек. После сбора всех данных ученые сделали вывод, что благодаря употреблению кофе снижается вероятность развития гепатоцеллюлярного (печеночно-клеточного рака).
Кроме того, ученые обнаружили, что кофеин и полифенолы в кофе оказывают антиоксидантное действие, защищая ткани печени от повреждений. Эти вещества способствуют уменьшению интенсивности воспалительных процессов на 45%. Исследователи продолжают анализировать влияние кофе и на другие виды рака, пока не выявив значительного положительного эффекта.
Заболевания печени являются одним из самых значительных факторов риска развития рака, писало издание The Daily Mirrorr. Аналитики называли заболевания печени «тихим убийцей».
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