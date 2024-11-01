Врачи предупредили о «тихом убийце», вызывающем рак

Заболевания печени являются одним из самых значительных факторов риска развития рака. Как сообщает издание The Daily Mirrorr, заболевание печени часто остается незамеченным, поскольку не проявляет явных симптомов и является «тихим убийцей».
«Заболевание печени — „тихий убийца, который обычно не имеет симптомов“», — говорится в материале издания. Генеральный директор British Liver Trust Памела Хили, подчеркивает важность раннего выявления заболеваний печени для улучшения шансов на выживание.
По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), существует множество различных типов заболеваний печени, и некоторые из них можно предотвратить, поддерживая здоровый вес и соблюдая нормы употребления алкоголя. Профессор Питер Джонсон, клинический директор по онкологии NHS, заявил, что «недостаток раннего выявления может стать губительным для здоровья». Он добавил, что благодаря программам сканирования, многие пациенты уже получили доступ к необходимым обследованиям и лечению.
Симптомы рака печени могут варьироваться от боли и вздутия живота до необычной потери веса и аппетита. Представители службы здравоохранения настоятельно рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках болезни, так как выявление значительно увеличивает шансы на успешное лечение.
Ранее сообщалось, что число заболеваний раком печени продолжает увеличиваться, и специалисты указывают на девять основных признаков, которые необходимо тщательно контролировать. Он чаще всего диагностируется у пожилых людей, однако может возникнуть в любом возрасте. К факторам риска относятся возраст, генетическая предрасположенность, образ жизни и воздействие окружающей среды.
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