FT: Аргентина может заблокировать коммюнике G20

Аргентина может заблокировать коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за разногласий по вопросам налогообложения и экологической политики. Об этом сообщила газета Financial Times.
«[Аргентинское правительство] хочет превратить [саммит] G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — передает Financial Times слова бразильского чиновника. Там добавили, что Буэнос-Айрес выразил возражения по вопросам налогообложения богатейших слоев населения и гендерного равенства.
Издание сообщает, что политика президента Аргентины Хавьера Милея в области экологии, а также вступление в должность президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство среди западных дипломатов. Они опасаются, что другие лидеры могут последовать их примеру и откажутся от выполнения обязательств, связанных с борьбой против климатических изменений.
Встреча лидеров стран G20 запланирована на 18-19 ноября и состоится в бразильском Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет председательствовать на этом мероприятии. Российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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