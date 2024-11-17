FT: Аргентина может заблокировать коммюнике G20

FT: Аргентина угрожает заблокировать коммюнике G20
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аргентина выразила возражения по вопросам налогообложения
Аргентина выразила возражения по вопросам налогообложения Фото:

Аргентина может заблокировать коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за разногласий по вопросам налогообложения и экологической политики. Об этом сообщила газета Financial Times.

«[Аргентинское правительство] хочет превратить [саммит] G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — передает Financial Times слова бразильского чиновника. Там добавили, что Буэнос-Айрес выразил возражения по вопросам налогообложения богатейших слоев населения и гендерного равенства.

Издание сообщает, что политика президента Аргентины Хавьера Милея в области экологии, а также вступление в должность президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство среди западных дипломатов. Они опасаются, что другие лидеры могут последовать их примеру и откажутся от выполнения обязательств, связанных с борьбой против климатических изменений.

Встреча лидеров стран G20 запланирована на 18-19 ноября и состоится в бразильском Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет председательствовать на этом мероприятии. Российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аргентина может заблокировать коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за разногласий по вопросам налогообложения и экологической политики. Об этом сообщила газета Financial Times. «[Аргентинское правительство] хочет превратить [саммит] G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — передает Financial Times слова бразильского чиновника. Там добавили, что Буэнос-Айрес выразил возражения по вопросам налогообложения богатейших слоев населения и гендерного равенства. Издание сообщает, что политика президента Аргентины Хавьера Милея в области экологии, а также вступление в должность президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство среди западных дипломатов. Они опасаются, что другие лидеры могут последовать их примеру и откажутся от выполнения обязательств, связанных с борьбой против климатических изменений. Встреча лидеров стран G20 запланирована на 18-19 ноября и состоится в бразильском Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет председательствовать на этом мероприятии. Российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...