«Она его пнула!»: Родителей в ХМАО возмутило жестокое обращение матери к ребенку

В Сургуте родители дошкольников возмутились поведением матери, которая жестоко обращалась с сыном по дороге в детский сад . Об этом сообщили URA.RU очевидцы произошедшего.
«Мать тащила мальчика за капюшон и орала, чтобы он шел быстрее. А потом она сильно толкнула его вперед и пнула в спину! Какая-то ненормальная!» — сообщил один из родителей, который выходил в этот момент с территории сада.
Женщина была с двумя детьми, но сильно досталось только одному из них. По словам родителей, мать крыла сыновей матом и грубо одергивала их за одежду.
В администрацию города отправлен официальный запрос. Ответ на момент публикации материала не поступил.
В департаменте образования ХМАО сообщили, что информация об инциденте не поступала. «Если вы видите такую ситуацию, в первую очередь поставьте в известность заведующую детсада, не проходите мимо», — добавил глава департамента Алексей Дренин.
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