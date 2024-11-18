«Она его пнула!»: Родителей в ХМАО возмутило жестокое обращение матери к ребенку

Родителей в ХМАО возмутило жестокое обращение матери к ребенку
© Служба новостей «URA.RU»
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Поведение матери возмутило родителей
Поведение матери возмутило родителей Фото:

В Сургуте родители дошкольников возмутились поведением матери, которая жестоко обращалась с сыном по дороге в детский сад . Об этом сообщили URA.RU очевидцы произошедшего.

«Мать тащила мальчика за капюшон и орала, чтобы он шел быстрее. А потом она сильно толкнула его вперед и пнула в спину! Какая-то ненормальная!» — сообщил один из родителей, который выходил в этот момент с территории сада.

Женщина была с двумя детьми, но сильно досталось только одному из них. По словам родителей, мать крыла сыновей матом и грубо одергивала их за одежду.

В администрацию города отправлен официальный запрос. Ответ на момент публикации материала не поступил.

В департаменте образования ХМАО сообщили, что информация об инциденте не поступала. «Если вы видите такую ситуацию, в первую очередь поставьте в известность заведующую детсада, не проходите мимо», — добавил глава департамента Алексей Дренин.

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В Сургуте родители дошкольников возмутились поведением матери, которая жестоко обращалась с сыном по дороге в детский сад . Об этом сообщили URA.RU очевидцы произошедшего. «Мать тащила мальчика за капюшон и орала, чтобы он шел быстрее. А потом она сильно толкнула его вперед и пнула в спину! Какая-то ненормальная!» — сообщил один из родителей, который выходил в этот момент с территории сада. Женщина была с двумя детьми, но сильно досталось только одному из них. По словам родителей, мать крыла сыновей матом и грубо одергивала их за одежду. В администрацию города отправлен официальный запрос. Ответ на момент публикации материала не поступил. В департаменте образования ХМАО сообщили, что информация об инциденте не поступала. «Если вы видите такую ситуацию, в первую очередь поставьте в известность заведующую детсада, не проходите мимо», — добавил глава департамента Алексей Дренин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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