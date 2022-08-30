Суд в Перми допросит экс-главу приставов по делу экс-прокурора

Сергей Мурай участвует в суде по видеосвязи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Пермский краевой суд начал рассматривать апелляцию на приговор в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. В июне Дзержинский районный суд города назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. В ходе заседания защитник Мурая Михаил Постаногов попросил суд допросить в качестве свидетеля бывшего главного пристава Прикамья Игоря Кожевникова, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Есть ходатайство о допросе в суде в качестве свидетеля Кожевникова Игоря Александровича, а также повторном исследовании ряда доказательств о непричастности Мурая к совершению преступлений, в которых он обвинялся», — сказал Постаногов. В итоге судебная коллегия удовлетворила ходатайство о допросе Кожевникова. Сам Мурай в судебном заседании принимает участие по видеоконференцсвязи, находясь в пермском СИЗО-1.

Мурай был признан судом виновным во взяточничестве, посредничестве в даче взяток, организации служебного подлога и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Помимо реального уголовного срока суд приговорил его к выплате штрафа в размере 10 млн рублей, лишил звания «старший советник юстиции» и запретил в течении пяти лет занимать должности на госслужбе. Свою вину экс-прокурор признал лишь частично.

URA.RU рассказывало, что Мурай являлся фигурантом скандального дела судебных приставов. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников и его подчиненная Александра Марданова. Пристав-исполнитель заключила досудебное соглашение со следствием, в ближайшее время в Индустриальном суде Перми в отношении нее начнется рассмотрение уголовного дела.