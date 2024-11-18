Губернатор ХМАО Кухарук назвал перспективные направления сотрудничества с арабскими странами

ХМАО и арабские страны смогут сблизиться благодаря нефтедобыче и туризму
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук озвучил идеи сотрудничества с арабскими странами
Губернатор ХМАО Кухарук озвучил идеи сотрудничества с арабскими странами Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил, что ХМАО и арабские страны смогут совместно развивать нефтегазовую отрасль и туризм. Об этом Кухарук рассказал во время пресс-подхода на Югорском экономическом форуме.

«Нефтегазовая отрасль объединяет нас — это то направление, которое должно способствовать сближению. Мы также сегодня говорили о туристической индустрии — мы можем создать платформу, которая поможет нашим туристическим агентствам проводить взаимообмен туристическими группами на более высоком уровне», — сообщил Кухарук.

Он добавил, что третьим направлением для сближения стран может стать общественная дипломатия. Речь идет о привлечении к сотрудничеству общественных организаций, социально ориентированных НКО, а также активных представителей народов. «Считаю, что эти направления являются точками соприкосновения между нашими государствами», — заключил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что во время форума фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Предметом соглашения стал совместный проект «Модернизация баз снабжения и логистики».

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил, что ХМАО и арабские страны смогут совместно развивать нефтегазовую отрасль и туризм. Об этом Кухарук рассказал во время пресс-подхода на Югорском экономическом форуме. «Нефтегазовая отрасль объединяет нас — это то направление, которое должно способствовать сближению. Мы также сегодня говорили о туристической индустрии — мы можем создать платформу, которая поможет нашим туристическим агентствам проводить взаимообмен туристическими группами на более высоком уровне», — сообщил Кухарук. Он добавил, что третьим направлением для сближения стран может стать общественная дипломатия. Речь идет о привлечении к сотрудничеству общественных организаций, социально ориентированных НКО, а также активных представителей народов. «Считаю, что эти направления являются точками соприкосновения между нашими государствами», — заключил глава региона. Ранее URA.RU писало, что во время форума фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Предметом соглашения стал совместный проект «Модернизация баз снабжения и логистики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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