Губернатор ХМАО Кухарук назвал перспективные направления сотрудничества с арабскими странами

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил, что ХМАО и арабские страны смогут совместно развивать нефтегазовую отрасль и туризм. Об этом Кухарук рассказал во время пресс-подхода на Югорском экономическом форуме.
«Нефтегазовая отрасль объединяет нас — это то направление, которое должно способствовать сближению. Мы также сегодня говорили о туристической индустрии — мы можем создать платформу, которая поможет нашим туристическим агентствам проводить взаимообмен туристическими группами на более высоком уровне», — сообщил Кухарук.
Он добавил, что третьим направлением для сближения стран может стать общественная дипломатия. Речь идет о привлечении к сотрудничеству общественных организаций, социально ориентированных НКО, а также активных представителей народов. «Считаю, что эти направления являются точками соприкосновения между нашими государствами», — заключил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что во время форума фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Предметом соглашения стал совместный проект «Модернизация баз снабжения и логистики».
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