Задержки и отмены рейсов в России утром 2 октября: где и какие сбои

Утром 2 октября онлайн-табло некоторых крупных аэропортов в России сообщили о сбоях в работе. Зафиксированы задержки и отмены рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям. После ночных атак беспилотников сообщалось, что введены ограничения на полеты в Саратове и Астрахани. URA.RU собрало актуальную информацию о нарушениях в расписании самолетов.
Где задерживают рейсы утром 2 октября
Москва, Шереметьево
В аэропорту Шереметьево к утру 2 октября сообщили об отмене вылета на 6:30 в Казань, Екатеринбург и Сочи. Не полетит самолет в Волгоград, назначенный на 7:35. Вылет в Касабланку перенесен с 7:30 на 12:00, а в Астрахань с 7:45 до 9:45. Самолет в Сочи перенесен на 10:45. На табло сообщили об отмене двух самолетов в Самару, и двух в Минск. Также не состоится полет в Пермь.
Москва, Внуково
По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, утром 1 октября наблюдаются задержки и отмены рейсов. Задержаны рейсы в Анталью (до 13:00, до 14:00 и до 18:00). Сдвинут рейс в Ереван на 9 часов. Отменен рейс из Кутаиси в Москву. Он должен был прибыть в 5:10. Не прибудет воздушное судно из Душанбе (10:40), и вечерний рейс из Еревана.
Москва, Домодедово
В Домодедово с утра задержали рейс на вылет в Анталью. Он должен отправиться на 1,5 часа позже. Вылет в Махачкалу перенесли с 11:40 на 13:10. На час сдвинули перелет рейсов из Москвы в Тель-Авив и Новосибирск. Самолеты в Казань и Бишкек задержатся в Домодедово на час. Согласно онлайн-табло, отмены рейсов пока нет.
Санкт-Петербург, Пулково
В Пулково с утра задержали вылет самолета в Сочи почти на три часа. Отменен утренний рейс в Пермь. Сообщается о задержке вылета в Новосибирск. Пока ожидание составляет чуть больше часа. На вылет из Пулково отменен дневные рейсы в Иркутск и Пермь.
Екатеринбург, Кольцово
В Кольцово наблюдаются перебои в расписании. По данным онлайн-табло, с утра задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Сочи. Также сообщается об отмене рейса в Москву (11:50). На три часа задержан рейс в Даламан, на час дневной рейс в Москву. На прилет из столицы также отмена: не прибудут самолеты, назначенные на 10:50 и на 23:40.
Волгоград, Сталинград
Согласно онлайн-табло, в Волгограде отменены рейсы на вылет из Москвы и прилет из этого города. Так, не прилетит самолет, назначенный на 9:30. Из аэропорта не полетят воздушные судна, назначенные на 5:45 и 10:30.
Астрахань, Нариманово
В астраханском аэропорту Нариманово были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов в связи с атаками беспилотников. При этом на данный момент онлайн-табло не фиксирует задержек рейсов. Сообщается об отмене одного рейса в Москву на 7:20.
Саратов, Гагарин
В саратовском аэропорту Гагарин также были введены временные ограничений на отправку и принятие самолетов. На данный момент, согласно онлайн-табло, сообщается о переносе вылета самолета в Москву с 6:00 на 13:30.
Атака беспилотников в ночь на 2 октября
В ночь на 2 октября российские средства ПО уничтожили 85 БПЛА над различными регионами страны, сообщили в Минобороны. Из этого числа 13 украинских дронов были сбиты над территорией Крыма, 38 — в небе над Воронежской областью, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью, а еще два — над Пензенской.
