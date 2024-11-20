Фирма выплатит сотни тысяч работнику, который остался без глаза из-за нарушения техники безопасности

В Соликамске рабочему не дали защитные очки и он лишился глаза
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд встал на сторону пострадавшего
Суд встал на сторону пострадавшего Фото:

Работодатель выплатит более 200 тысяч рублей своему сотруднику, который из-за производственной травмы лишился глаза. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Расследование несчастного случая, произошедшего на работе, показало, что во время выполнения работ сотруднику не были предоставлены защитные очки. Во время выполнения работ он получил травму и лишился глаза», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в Соликамский городской суд с требованием взыскать с работодателя пострадавшего пермяка компенсацию морального вреда. Теперь компания обязана выплатить пострадавшему сотруднику 250 тысяч рублей.

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Работодатель выплатит более 200 тысяч рублей своему сотруднику, который из-за производственной травмы лишился глаза. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Расследование несчастного случая, произошедшего на работе, показало, что во время выполнения работ сотруднику не были предоставлены защитные очки. Во время выполнения работ он получил травму и лишился глаза», — уточнили в прокуратуре. Прокуратура обратилась в Соликамский городской суд с требованием взыскать с работодателя пострадавшего пермяка компенсацию морального вреда. Теперь компания обязана выплатить пострадавшему сотруднику 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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