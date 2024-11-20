Захарова поймала главу МИД Австрии на лжи о конфликте на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг соврал о конфликте на Украине. Политик заявил, что противостояние длится уже тысячу лет, подчеркнула Захарова в своих соцсетях.
«Министр иностранных дел Австрии [Александер Шалленберг] заявил, что конфликт на Украине длится одну тысячу лет. Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — написала Захарова в своем telegram-канале.
По словам Шалленберга, для завершения украинского конфликта нужна поддержка новой администрации США при президентстве Дональда Трампа. Он подчеркивает, что для проведения мирных переговоров необходима «международная коалиция», но для этого необходимо решение украинцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.