Пентагон допускает ядерные удары для сдерживания противников

21 ноября 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Стратегические силы сдерживания США находятся в состоянии полной боевой готовности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон стремится обеспечить условия ядерного обмена, при которых сохранится часть их арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования министерства обороны США. Он высказался на эту тему во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS — организация признана нежелательной на территории РФ). «Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен (ударами — Прим. ред.), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — заявил Бьюкенен. По его словам, оптимальные условия для Вашингтона включают возможность сохранения лидерских позиций в мире после возможного ядерного конфликта. Контр-адмирал также подчеркнул важность наличия резервных мощностей после ядерного обмена. «Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — добавил он, подчеркивая стратегию США по поддержанию своего военного потенциала даже в условиях экстремального конфликта. Стратегические силы сдерживания США сейчас находятся в состоянии полной боевой готовности, сообщил контр-адмирал. Вашингтону необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны, считает Бьюкенен. Он подчеркнул, что ядерные силы страны полностью готовы к исполнению задач по обеспечению безопасности государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон стремится обеспечить условия ядерного обмена, при которых сохранится часть их арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования министерства обороны США. Он высказался на эту тему во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS — организация признана нежелательной на территории РФ). «Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен (ударами — Прим. ред.), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — заявил Бьюкенен. По его словам, оптимальные условия для Вашингтона включают возможность сохранения лидерских позиций в мире после возможного ядерного конфликта. Контр-адмирал также подчеркнул важность наличия резервных мощностей после ядерного обмена. «Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — добавил он, подчеркивая стратегию США по поддержанию своего военного потенциала даже в условиях экстремального конфликта. Стратегические силы сдерживания США сейчас находятся в состоянии полной боевой готовности, сообщил контр-адмирал. Вашингтону необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны, считает Бьюкенен. Он подчеркнул, что ядерные силы страны полностью готовы к исполнению задач по обеспечению безопасности государства.