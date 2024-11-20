Силуанов объяснил, почему курс рубля не должен регулироваться властями

Министр финансов России Антон Силуанов выразил мнение, что регулирование курса рубля не должно осуществляться властями, так как рыночное формирование курса является основой денежно-кредитной политики страны. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
«Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — подчеркнул Силуанов. Он также указал, что любые попытки регулирования курса могут привести к перекосам в экономических показателях.
Кроме того, Силуанов отметил, что в прошлом уже были случаи, когда вмешательство в курс рубля негативно сказывалось на денежно-кредитной политике. «И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики», — сказал министр. Он выразил уверенность, что рыночное формирование курса способствует созданию предсказуемой экономической среды для бизнеса.
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