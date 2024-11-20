Силуанов объяснил, почему курс рубля не должен регулироваться властями

Силуанов: рыночное формирование курса рубля является столпом денежной политики

21 ноября 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Силуанов заявил, что возврат к регулированию курса рубля нанесет вред ДКП Фото: Роман Наумов © URA.RU Министр финансов России Антон Силуанов выразил мнение, что регулирование курса рубля не должно осуществляться властями, так как рыночное формирование курса является основой денежно-кредитной политики страны. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». «Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — подчеркнул Силуанов. Он также указал, что любые попытки регулирования курса могут привести к перекосам в экономических показателях. Кроме того, Силуанов отметил, что в прошлом уже были случаи, когда вмешательство в курс рубля негативно сказывалось на денежно-кредитной политике. «И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики», — сказал министр. Он выразил уверенность, что рыночное формирование курса способствует созданию предсказуемой экономической среды для бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр финансов России Антон Силуанов выразил мнение, что регулирование курса рубля не должно осуществляться властями, так как рыночное формирование курса является основой денежно-кредитной политики страны. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». «Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — подчеркнул Силуанов. Он также указал, что любые попытки регулирования курса могут привести к перекосам в экономических показателях. Кроме того, Силуанов отметил, что в прошлом уже были случаи, когда вмешательство в курс рубля негативно сказывалось на денежно-кредитной политике. «И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики», — сказал министр. Он выразил уверенность, что рыночное формирование курса способствует созданию предсказуемой экономической среды для бизнеса.