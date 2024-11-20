20 ноября 2024

Силуанов объяснил, почему курс рубля не должен регулироваться властями

Силуанов: рыночное формирование курса рубля является столпом денежной политики
© Служба новостей «URA.RU»
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Панельная сессия на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Костина, Антона Силуанова и Александра Новака. День третий., силуанов антон
Силуанов заявил, что возврат к регулированию курса рубля нанесет вред ДКП Фото:

Министр финансов России Антон Силуанов выразил мнение, что регулирование курса рубля не должно осуществляться властями, так как рыночное формирование курса является основой денежно-кредитной политики страны. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — подчеркнул Силуанов. Он также указал, что любые попытки регулирования курса могут привести к перекосам в экономических показателях.

Кроме того, Силуанов отметил, что в прошлом уже были случаи, когда вмешательство в курс рубля негативно сказывалось на денежно-кредитной политике. «И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики», — сказал министр. Он выразил уверенность, что рыночное формирование курса способствует созданию предсказуемой экономической среды для бизнеса.

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Министр финансов России Антон Силуанов выразил мнение, что регулирование курса рубля не должно осуществляться властями, так как рыночное формирование курса является основой денежно-кредитной политики страны. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». «Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — подчеркнул Силуанов. Он также указал, что любые попытки регулирования курса могут привести к перекосам в экономических показателях. Кроме того, Силуанов отметил, что в прошлом уже были случаи, когда вмешательство в курс рубля негативно сказывалось на денежно-кредитной политике. «И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики», — сказал министр. Он выразил уверенность, что рыночное формирование курса способствует созданию предсказуемой экономической среды для бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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