20 ноября 2024

Россиянкам с детьми хотят разрешить уходить на удаленную работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, ребенок, снег, зима, детская коляска, Декрет, мама и ребенок
Новый закон позволит работать мамам дистанционно Фото:

Россиянкам с детьми до трех лет хотят разрешить уходить на удаленную работу. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

«Законопроект предлагает обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до трех лет на удаленный режим работы на основании письменного заявления. Однако есть условие — специфика работы должна позволять женщине выполнять свои служебные обязанности дистанционно», — пишут РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту.

По словам автора законопроекта лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, по действующему законодательству работодатели не обязаны переводить беременных женщин на дистанционную работу. По его мнению, это является большой проблемой для многих женщин.

Раннее в Госдуме предложили переводить сотрудников на удаленную работу при сильных осадках, сугробах и гололеде. Отмечалось, что перевод сотрудника на удаленку должен осуществляться по инициативе работодателя при выпадении осадков выше нормы, плохой видимости на дорогах, сугробах и гололеде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянкам с детьми до трех лет хотят разрешить уходить на удаленную работу. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы. «Законопроект предлагает обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до трех лет на удаленный режим работы на основании письменного заявления. Однако есть условие — специфика работы должна позволять женщине выполнять свои служебные обязанности дистанционно», — пишут РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту. По словам автора законопроекта лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, по действующему законодательству работодатели не обязаны переводить беременных женщин на дистанционную работу. По его мнению, это является большой проблемой для многих женщин. Раннее в Госдуме предложили переводить сотрудников на удаленную работу при сильных осадках, сугробах и гололеде. Отмечалось, что перевод сотрудника на удаленку должен осуществляться по инициативе работодателя при выпадении осадков выше нормы, плохой видимости на дорогах, сугробах и гололеде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...