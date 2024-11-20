Россиянкам с детьми хотят разрешить уходить на удаленную работу

21 ноября 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Новый закон позволит работать мамам дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиянкам с детьми до трех лет хотят разрешить уходить на удаленную работу. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы. «Законопроект предлагает обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до трех лет на удаленный режим работы на основании письменного заявления. Однако есть условие — специфика работы должна позволять женщине выполнять свои служебные обязанности дистанционно», — пишут РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту. По словам автора законопроекта лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, по действующему законодательству работодатели не обязаны переводить беременных женщин на дистанционную работу. По его мнению, это является большой проблемой для многих женщин. Раннее в Госдуме предложили переводить сотрудников на удаленную работу при сильных осадках, сугробах и гололеде. Отмечалось, что перевод сотрудника на удаленку должен осуществляться по инициативе работодателя при выпадении осадков выше нормы, плохой видимости на дорогах, сугробах и гололеде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянкам с детьми до трех лет хотят разрешить уходить на удаленную работу. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы. «Законопроект предлагает обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до трех лет на удаленный режим работы на основании письменного заявления. Однако есть условие — специфика работы должна позволять женщине выполнять свои служебные обязанности дистанционно», — пишут РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту. По словам автора законопроекта лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, по действующему законодательству работодатели не обязаны переводить беременных женщин на дистанционную работу. По его мнению, это является большой проблемой для многих женщин. Раннее в Госдуме предложили переводить сотрудников на удаленную работу при сильных осадках, сугробах и гололеде. Отмечалось, что перевод сотрудника на удаленку должен осуществляться по инициативе работодателя при выпадении осадков выше нормы, плохой видимости на дорогах, сугробах и гололеде.