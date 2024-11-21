Песков назвал ключевое отличие ВСУ от ВС РФ

Украинские военные в период конфликта наносят удары по социальной инфраструктуре, при этом целями российских бойцов являются только военные объекты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киев атакует беспилотниками жилые объекты, в отличие от российских военных», — заявил Песков, отметив, что ВС РФ при этом бьют только по военным объектам. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ ударили британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории Курской области. В частности, удар пришелся по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских. На территории здания расположен санаторий «Марьино».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.