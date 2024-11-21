Песков назвал ключевое отличие ВСУ от ВС РФ

Песков: ВСУ атакуют жилые объекты в отличие от ВС РФ
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ВСУ в украинском конфликте в основном атакуют объекты социальной инфраструктуры
ВСУ в украинском конфликте в основном атакуют объекты социальной инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные в период конфликта наносят удары по социальной инфраструктуре, при этом целями российских бойцов являются только военные объекты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Киев атакует беспилотниками жилые объекты, в отличие от российских военных», — заявил Песков, отметив, что ВС РФ при этом бьют только по военным объектам. Его слова передает РИА «Новости». 

Ранее ВСУ ударили британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории Курской области. В частности, удар пришелся по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских. На территории здания расположен санаторий «Марьино». 

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Украинские военные в период конфликта наносят удары по социальной инфраструктуре, при этом целями российских бойцов являются только военные объекты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Киев атакует беспилотниками жилые объекты, в отличие от российских военных», — заявил Песков, отметив, что ВС РФ при этом бьют только по военным объектам. Его слова передает РИА «Новости».  Ранее ВСУ ударили британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории Курской области. В частности, удар пришелся по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских. На территории здания расположен санаторий «Марьино». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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