Бжания раскрыл сроки проведения досрочных выборов в Абхазии

Бжания: выборы в Абхазии должны состояться в первой декаде февраля

21 ноября 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Досрочные выборы в Абхазии состоятся в феврале 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выборы президента в Абхазии состоятся в феврале. Об этом заявил экс-президент республики Аслан Бжания. «Выборы должны состояться в первой декаде февраля. Власти республики обеспечат их прозрачность и честность», — заявил Бжания в интервью РИА Новости. Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство гостиничных апартаментов в Абхазии. Оппозиция посчитала, что это создаст угрозу для местного бизнеса. Сторонники оппозиции захватили администрацию президента и потребовали отставки Бжания. Парламент Абхазии ранее одобрил отставку президента республики Бжании. Голосование проводилось в закрытом режиме. Должность временно исполняющего обязанности президента будет занимать Бадра Гунба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы президента в Абхазии состоятся в феврале. Об этом заявил экс-президент республики Аслан Бжания. «Выборы должны состояться в первой декаде февраля. Власти республики обеспечат их прозрачность и честность», — заявил Бжания в интервью РИА Новости. Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство гостиничных апартаментов в Абхазии. Оппозиция посчитала, что это создаст угрозу для местного бизнеса. Сторонники оппозиции захватили администрацию президента и потребовали отставки Бжания. Парламент Абхазии ранее одобрил отставку президента республики Бжании. Голосование проводилось в закрытом режиме. Должность временно исполняющего обязанности президента будет занимать Бадра Гунба.