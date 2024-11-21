Бжания раскрыл сроки проведения досрочных выборов в Абхазии

Выборы президента в Абхазии состоятся в феврале. Об этом заявил экс-президент республики Аслан Бжания.
«Выборы должны состояться в первой декаде февраля. Власти республики обеспечат их прозрачность и честность», — заявил Бжания в интервью РИА Новости.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство гостиничных апартаментов в Абхазии. Оппозиция посчитала, что это создаст угрозу для местного бизнеса. Сторонники оппозиции захватили администрацию президента и потребовали отставки Бжания.
Парламент Абхазии ранее одобрил отставку президента республики Бжании. Голосование проводилось в закрытом режиме. Должность временно исполняющего обязанности президента будет занимать Бадра Гунба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.