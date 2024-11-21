Бжания раскрыл сроки проведения досрочных выборов в Абхазии

Бжания: выборы в Абхазии должны состояться в первой декаде февраля
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Выборы губернатора. Курган , выборы губернатора, бюллетень, выборы 2024
Досрочные выборы в Абхазии состоятся в феврале 2025 года Фото:

Выборы президента в Абхазии состоятся в феврале. Об этом заявил экс-президент республики Аслан Бжания.

«Выборы должны состояться в первой декаде февраля. Власти республики обеспечат их прозрачность и честность», — заявил Бжания в интервью РИА Новости.

Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство гостиничных апартаментов в Абхазии. Оппозиция посчитала, что это создаст угрозу для местного бизнеса. Сторонники оппозиции захватили администрацию президента и потребовали отставки Бжания.

Парламент Абхазии ранее одобрил отставку президента республики Бжании. Голосование проводилось в закрытом режиме. Должность временно исполняющего обязанности президента будет занимать Бадра Гунба.

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Выборы президента в Абхазии состоятся в феврале. Об этом заявил экс-президент республики Аслан Бжания. «Выборы должны состояться в первой декаде февраля. Власти республики обеспечат их прозрачность и честность», — заявил Бжания в интервью РИА Новости. Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство гостиничных апартаментов в Абхазии. Оппозиция посчитала, что это создаст угрозу для местного бизнеса. Сторонники оппозиции захватили администрацию президента и потребовали отставки Бжания. Парламент Абхазии ранее одобрил отставку президента республики Бжании. Голосование проводилось в закрытом режиме. Должность временно исполняющего обязанности президента будет занимать Бадра Гунба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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