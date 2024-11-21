Журналистке из Британии не дали спросить Лаврова об ударах ВСУ вглубь РФ: что произошло на саммите

Симоньян: пробравшаяся на брифинг Лаврова журналистка Sky News покраснела

Лаврову отказался повторять свой ответ журналистке из Британии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Корреспондент британской телекомпании Sky News попыталась несанкционированно проникнуть на пресс-конференцию главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, которая проходила в рамках саммита G20. Журналистка хотела спросить Лаврова об ударе ракетами ATACMS по цели в Брянской области, на который министр уже ответил достаточно развернуто. Подробнее об инциденте на конференции — в материале URA.RU.

О чем говорил Лавров на саммите G20

Лавров ответил на удары по Брянской области американскими ракетами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в эскалации конфликта в связи с использованием Украиной американских ракет ATACMS против целей в Брянской области. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает «КП». «То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно», — сказал министр. Лавров указал на прямую причастность США к данному инциденту, подчеркнув сложность операции без их участия.

Захарова поставила вопрос о допуске журналистки к саммиту

Захарова предложила журналистам проголосовать «за» или «против» участие журналистки в пресс-конференции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На саммите G20 британская журналистка телеканала Sky News пыталась без приглашения присутствовать на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила российскому пресс-пулу решить, допускать ли на пресс-конференцию журналистку из Sky News. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Захарова осознанно обратилась к журналистам с этим вопросом, подчеркивая важность коллективного решения.

«Коллеги, прошу проголосовать. Оставляю на ваше усмотрение решение важного вопроса. В нашей пресс-конференции хочет принять участие журналистка Sky News. Мы все знаем, как к российским журналистам относятся на Западе. Вам решать — пустить ее на пресс-конференцию Сергея Викторовича или отказать», — передает слова Захаровой «Комсомольская правда». После короткого молчания, присутствующие единогласно проголосовали за допуск британской журналистки.

По информации издания, журналистка Sky News, которая умеет говорить по-английски, поняла речь Захаровой и заметно смутилась, услышав решение коллективного голосования. Этот момент подчеркивает открытость диалога, который поддерживается на официальном уровне России.

По завершении пресс-конференции произошел эпизод, когда британский корреспондент попыталась задать Лаврову дополнительный вопрос о ситуации. Министр отказался повторять свой ответ, пояснив, что уже предоставил всю необходимую информацию на эту тему.

Симоньян высказалась об инциденте с журналисткой на брифинге Лаврова

Симоньян отметила, что западная журналистка неожиданно для себя столкнулась с демократическим процессом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала ситуацию с участием журналистки Sky News на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Симоньян отметила, что западная журналистка неожиданно для себя столкнулась с демократическим процессом на брифинге, где ее присутствие было одобрено голосованием.

«Журналистка Sky News пробралась на брифинг Сергея Лаврова, куда западную прессу больше не приглашают в ответ на санкции против российских СМИ. Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — написала Симоньян в Telegram-канале. «Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — добавила она.