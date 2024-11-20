Депутат Шеремет: Зеленский испытал позднее прозрение по поводу Крыма

21 ноября 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

В Госдуме заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма Фото: Официальный сайт президента Украины Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о невозможности возвращения Крыма под контроль с помощью военных действий. Шеремет, представляющий крымский регион и являющийся членом комитета по безопасности, оценил это признание как «позднее прозрение». «В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал Шеремет РИА Новости. По словам депутата, украинские власти должны полностью отказаться от попыток вернуть полуостров. Шеремет призвал киевский режим «навсегда забыть о Крыме», подчеркивая, что полуостров никогда не вернется под контроль Украины, ни силовым, ни дипломатическим путем. В ходе недавнего интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский признал, что на текущий момент Украина не имеет достаточно военных ресурсов для восстановления границ 1991 года силой. Он выразил надежду на международную поддержку и укрепление оборонительного потенциала Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о невозможности возвращения Крыма под контроль с помощью военных действий. Шеремет, представляющий крымский регион и являющийся членом комитета по безопасности, оценил это признание как «позднее прозрение». «В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал Шеремет РИА Новости. По словам депутата, украинские власти должны полностью отказаться от попыток вернуть полуостров. Шеремет призвал киевский режим «навсегда забыть о Крыме», подчеркивая, что полуостров никогда не вернется под контроль Украины, ни силовым, ни дипломатическим путем. В ходе недавнего интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский признал, что на текущий момент Украина не имеет достаточно военных ресурсов для восстановления границ 1991 года силой. Он выразил надежду на международную поддержку и укрепление оборонительного потенциала Украины.