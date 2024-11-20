Путин пригрозил компаниям, связанным с добычей критических ресурсов

Требование президента РФ Владимира Путина наладить добычу редкоземельных металлов стало сигналом компаниям, которые не вкладывают в месторождения либо не разрабатывают их, либо выводят активы за рубеж. Политолог Сергей Станкевич, комментируя URA.RU итоги встречи Путина с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, сказал, что это тот случай, когда никто никого уговаривать не будет — ведь речь идет о технологической безопасности страны.
«Композитные материалы и редкоземельные металлы нужно посмотреть внимательно. У нас здесь есть возможности работать, причем работать самостоятельно. Известно, что такое редкоземельные металлы, как они нужны и важны. Всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идет эта работа, где монополии складываются. Но у нас есть свое все», — отметил Путин.
Он привел лишь одну из показательных ситуаций. «Мне руководитель Якутии не так давно с сожалением говорил, что у них есть в республике месторождение, — Путин не стал называть его, но это сделал Мантуров — Томторское месторождение, и президент продолжил: —
Но оно «висит». И те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас. Так же как и некоторые другие направления деятельности «подвисают»».
Мантуров пообещал: «Отработаем».
Объемы редкоземельных металлов в недрах России оцениваются в 21 млн тонн. Это третий показатель в мире. Однако по добыче РФ находится лишь на восьмом месте после Китая (абсолютный лидер в этой отрасли — 60% от всей мировой добычи), США, Мьянмы, Австралии, Таиланда, Вьетнама и Индии. В той же КНР эту отрасль начали развивать в конце 1970-х годов, а в начале 1990-х страна стала главным производителем.
На этом этапе слова Путина можно интерпретировать как поручение Мантурову провести инвентаризацию ситуации в добывающей отрасли, полагает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Это позволит понять, какой объем ресурсов выпадает из-за того, что их добыча попросту не производится.
«Этот объем мог бы добываться, если передать эти месторождения другому собственнику или национализировать. Редкоземельные металлы применяются, в том числе в производстве электроники, поэтому они востребованы. Кроме того, у них хороший экспортный потенциал», — заключил Остапкович.
По словам политолога, советника президента в 1990-е годы Сергея Станкевича, редкоземельные металлы сегодня нужны для технологического развития, поэтому «это не тема, в которой можно кого-то уговаривать и увещевать». «Добывающим компаниям выдается лицензия на добычу с инвестиционными условиями: прописываются сроки, объем инвестиций и результаты. Если условия, обозначенные в лицензии, не исполняются, следуют меры — от предупреждения до штрафов и лишения лицензии. В последнем случае права на добычу тех или иных ископаемых передается добропорядочному инвестору, — пояснил Станкевич. — Путин дал понять, что компаниям, которые взяли и ничего не делают на месторождениях, стоит призадуматься, что им грозит. Это не вопрос дискуссий, посиделок с увещеваниями».
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