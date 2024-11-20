20 ноября 2024

Госдеп США объяснил передачу Украине мин наступлением РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтонская администрация приняла решение передать Киеву противопехотные мины в ответ на продвижение российских войск, особенно в восточной части Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на пресс-брифинге.

«А реальные события, которые мы наблюдаем, это продвижение России, в особенности продвижение российской пехоты в восточной части Украины. Эти нестойкие противопехотные мины предназначены для того, чтобы помешать таким наступлениям пехоты», — сказал Миллер. Таким образом, США стремятся обеспечить защиту украинских позиций, учитывая текущую военную ситуацию.

Пентагон уточнил, что переданные Украине мины являются нестойкими, то есть они становятся инертными через максимум две недели после установки. Это мера направлена на снижение долгосрочного риска для гражданского населения и поддерживает принципы гуманитарного обращения с вооружениями.

Как сообщает издание The Washington Post, президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин. Это решение стало отходом от политики, установленной в 2022 году, которая ограничивала использование данных средств вне Корейского полуострова.

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Вашингтонская администрация приняла решение передать Киеву противопехотные мины в ответ на продвижение российских войск, особенно в восточной части Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на пресс-брифинге. «А реальные события, которые мы наблюдаем, это продвижение России, в особенности продвижение российской пехоты в восточной части Украины. Эти нестойкие противопехотные мины предназначены для того, чтобы помешать таким наступлениям пехоты», — сказал Миллер. Таким образом, США стремятся обеспечить защиту украинских позиций, учитывая текущую военную ситуацию. Пентагон уточнил, что переданные Украине мины являются нестойкими, то есть они становятся инертными через максимум две недели после установки. Это мера направлена на снижение долгосрочного риска для гражданского населения и поддерживает принципы гуманитарного обращения с вооружениями. Как сообщает издание The Washington Post, президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин. Это решение стало отходом от политики, установленной в 2022 году, которая ограничивала использование данных средств вне Корейского полуострова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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