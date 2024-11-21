Тренер сборной РФ заявил, что биатлонистам не хватает патронов из-за СВО

21 ноября 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Биатлонисты по всему миру столкнулись с нехваткой патронов, заявил Юрий Каминский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Европе биатлонисты столкнулись с нехваткой боевых патронов на фоне украинского конфликта. Об этом заявил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. Он отметил, что российские спортсмены также столкнулись с этой проблемой. «Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое [на оправку военной помощи Украине в контексте российской СВО]. Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», — сказал Каминский в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что в настоящий момент иностранные производства направлены на то, чтобы оказывать военную поддержку Киеву. До этого схожий тезис высказывал чемпион мира 2017 года Антон Бабиков в разговоре с журналистами. В настоящий момент российские биатлонисты не могут участвовать в полноценных международных соревнованиях. Они пропускают уже третий спортивный сезон. В связи с западными санкциями, спортсмены из России и Беларуси лишены возможности бороться за олимпийские лицензии в рамках квот, предоставляемых национальными федерациями. Ранее глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался об участии российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже летом. Он назвал участие спортсменов из РФ унижением со стороны организаторов — им запрещено было выступать под российским флагом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Европе биатлонисты столкнулись с нехваткой боевых патронов на фоне украинского конфликта. Об этом заявил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. Он отметил, что российские спортсмены также столкнулись с этой проблемой. «Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое [на оправку военной помощи Украине в контексте российской СВО]. Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», — сказал Каминский в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что в настоящий момент иностранные производства направлены на то, чтобы оказывать военную поддержку Киеву. До этого схожий тезис высказывал чемпион мира 2017 года Антон Бабиков в разговоре с журналистами. В настоящий момент российские биатлонисты не могут участвовать в полноценных международных соревнованиях. Они пропускают уже третий спортивный сезон. В связи с западными санкциями, спортсмены из России и Беларуси лишены возможности бороться за олимпийские лицензии в рамках квот, предоставляемых национальными федерациями. Ранее глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался об участии российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже летом. Он назвал участие спортсменов из РФ унижением со стороны организаторов — им запрещено было выступать под российским флагом.