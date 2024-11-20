Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку РФ

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал принятый в среду Верховной радой закон о лишении государственных наград за популяризацию России. Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинской Рады.
«Закон предусматривает лишение госнаград за совершение «действий, популяризирующих или пропагандирующих РФ и его органы власти, представителей органов власти и их действия, которые создают положительный образ РФ. На основании этих характеристик СНБО получает право вводить санкции в виде лишения госнаград», — отмечается в пояснении к закону.
Соответствующий законопроект был внесен в украинский парламент летом. Его инициатором выступил сам Зеленский. Действие закона будет распространятся против тех, кто ранее был удостоен звания героя Украины, а также был награжден орденом «За заслуги» и другими знаками отличия, а сейчас поддерживает Россию.
Ранее Зеленский заявил о намерении создать новое министерство. Выступая в Верховной раде, президент рассказал о «министерстве объединения украинцев». Он заявил, что новый госорган будет заниматься вопросами глобального украинского сообщества, пишет телеканал «Царьград».
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