20 ноября 2024

Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Под видом борьбы с «изменниками» Зеленский проводит травлю своих политических оппонентов Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал принятый в среду Верховной радой закон о лишении государственных наград за популяризацию России. Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинской Рады.

«Закон предусматривает лишение госнаград за совершение «действий, популяризирующих или пропагандирующих РФ и его органы власти, представителей органов власти и их действия, которые создают положительный образ РФ. На основании этих характеристик СНБО получает право вводить санкции в виде лишения госнаград», — отмечается в пояснении к закону.

Соответствующий законопроект был внесен в украинский парламент летом. Его инициатором выступил сам Зеленский. Действие закона будет распространятся против тех, кто ранее был удостоен звания героя Украины, а также был награжден орденом «За заслуги» и другими знаками отличия, а сейчас поддерживает Россию.

Ранее Зеленский заявил о намерении создать новое министерство. Выступая в Верховной раде, президент рассказал о «министерстве объединения украинцев». Он заявил, что новый госорган будет заниматься вопросами глобального украинского сообщества, пишет телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер Украины Владимир Зеленский подписал принятый в среду Верховной радой закон о лишении государственных наград за популяризацию России. Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинской Рады. «Закон предусматривает лишение госнаград за совершение «действий, популяризирующих или пропагандирующих РФ и его органы власти, представителей органов власти и их действия, которые создают положительный образ РФ. На основании этих характеристик СНБО получает право вводить санкции в виде лишения госнаград», — отмечается в пояснении к закону. Соответствующий законопроект был внесен в украинский парламент летом. Его инициатором выступил сам Зеленский. Действие закона будет распространятся против тех, кто ранее был удостоен звания героя Украины, а также был награжден орденом «За заслуги» и другими знаками отличия, а сейчас поддерживает Россию. Ранее Зеленский заявил о намерении создать новое министерство. Выступая в Верховной раде, президент рассказал о «министерстве объединения украинцев». Он заявил, что новый госорган будет заниматься вопросами глобального украинского сообщества, пишет телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...