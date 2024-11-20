20 ноября 2024

Симоньян прокомментировала инцидент с журналисткой на конференции с Лавровым

Симоньян: пробравшаяся на брифинг Лаврова журналистка Sky News покраснела
© Служба новостей «URA.RU»
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Панельная сессия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Маргариты Симоньян, Евгении Гуцул, Юлии Барановской, Анны Кузнецовой и Владимира Легойды. День второй., симоньян маргарита
Симоньян объяснила, почему покраснела пробившаяся к Лаврову журналистка Sky News Фото:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на участие журналистки Sky News в пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Симоньян поделилась своими впечатлениями, упомянув, что западную прессу обычно не приглашают на такие мероприятия из-за санкций против российских СМИ.

«Журналистка Sky News пробралась на брифинг Сергея Лаврова, куда западную прессу больше не приглашают в ответ на санкции против российских СМИ. Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Дополнительно, Симоньян прокомментировала реакцию журналистки на происходящее на пресс-конференции, где она могла наблюдать процесс принятия решений российскими коллегами. «Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — добавила Симоньян, подчеркивая неожиданность ситуации для представителя западных медиа.

Корреспондентка британской телевизионной станции Sky News предприняла попытку неприглашенной проникнуть на пресс-конференцию Лаврова, которая проходила в рамках саммита G20. Несмотря на ее усилия, доступ на мероприятие ей не был предоставлен после того, как против ее участия высказались российские и бразильские журналисты в ходе голосования.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на участие журналистки Sky News в пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Симоньян поделилась своими впечатлениями, упомянув, что западную прессу обычно не приглашают на такие мероприятия из-за санкций против российских СМИ. «Журналистка Sky News пробралась на брифинг Сергея Лаврова, куда западную прессу больше не приглашают в ответ на санкции против российских СМИ. Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Дополнительно, Симоньян прокомментировала реакцию журналистки на происходящее на пресс-конференции, где она могла наблюдать процесс принятия решений российскими коллегами. «Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — добавила Симоньян, подчеркивая неожиданность ситуации для представителя западных медиа. Корреспондентка британской телевизионной станции Sky News предприняла попытку неприглашенной проникнуть на пресс-конференцию Лаврова, которая проходила в рамках саммита G20. Несмотря на ее усилия, доступ на мероприятие ей не был предоставлен после того, как против ее участия высказались российские и бразильские журналисты в ходе голосования.
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