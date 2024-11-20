Переговоры Путина с Трампом, новый посол России в США: о чем Песков рассказал 20 ноября

Президент России Владимир Путин открыт для переговоров по украинскому конфликту, однако он не приемлет варианты его «заморозки», заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что имя нового посла России в США может быть названо до инаугурации новоизбранного главы Штатов Дональда Трампа, сразу после завершения всех необходимых процедур. Также Песков прокомментировал тему возможных ударов по Киеву, назвав этот вопрос прерогативой Минобороны. Главные заявления Дмитрия Пескова в ходе конференц-колла 20 ноября — в материале URA.RU.
Путин готов к переговорам без вариантов «заморозки» конфликта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для диалога и переговоров касательно украинского конфликта, однако категорически отвергает любые предложения о его «заморозке». Песков в ответ на вопрос об открытости президента России Владимира Путину к переговорам с новоизбранным главой США Дональдом Трампом подчеркнул, что Путин регулярно выражает готовность к общению и поиску решений. Также пресс-секретарь отметил, что РФ важно достигнуть четко определенных целей. Эти комментарии были сделаны в ответ на информацию агентства Reuters о якобы готовности Москвы к остановке боевых действий на линии фронта.
Путин дал поручение по защите Крымского моста от ATACMS
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в качестве верховного главнокомандующего уже ранее выдавал указания по защите Крымского моста. Такое заявление было сделано в ответ на вопрос URA.RU о потенциальной угрозе использования Украиной баллистических ракет ATACMS, полученных от США, для нападения на данный объект.
Представление нового посла РФ в США возможно до инаугурации Трампа
Представление нового посла России в США можно ожидать до инаугурации избранного президента Штатов Дональда Трампа, заявил Песков. По его словам, кандидатура на этот пост уже выбрана. Как только закончатся всех необходимые процедуры, имя нового посла будет названо.
Передача запрещенных противопехотных мин Киеву отражает стратегию уходящей администрации США
Президент США Джо Байден предоставил Украине запрещенные противопехотные мины, что отражает стратегию уходящего американского правительства, направленную на продление украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера. Песков добавил, что такая политика проявляется не только в передаче мин, но и в разрешении, предоставленном Украине США, для использования ракет ATACMS по российским территориям.
Обвинения в сторону РФ после прорыва кабеля между Швецией и Литвой абсурдны
Песков категорически отверг обвинения в адрес России по поводу повреждения телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию и Литву. По его словам, такие утверждения не имеют под собой никакой основы и являются абсурдными.
Представитель Кремля подчеркнул, что такие обвинения кажутся «смехотворным», поскольку в это же время игнорируется диверсионная деятельность Украины в Балтийском море. По словам Пескова, Украина продолжает заниматься саботажем и террористическими актами на морском дне, что демонстрируют взрывы на Северных потоках.
Вопрос о якобы планируемой атаке РФ по посольству США в Киеве — прерогатива Минобороны
Пресс-секретарь заявил, что тема, касающаяся якобы подготовки ракетной атаки РФ по посольству США в Киеве, не входит в компетенцию Кремля. По словам Пескова, это прерогатива Минобороны России. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о принятии Штатами решения закрыть посольство в Киеве из-за якобы воздушной угрозы.
Путин ежедневно уделяет много часов обсуждению СВО
Президент России ежедневно уделяет множество часов обсуждению ключевых вопросов, касающихся проведения спецоперации, заявил Песков. Путин получает доклады, проводит совещания и ведет индивидуальные переговоры. Эти задачи являются неотъемлемой частью его рабочего расписания. Все прочие запланированные мероприятия проводятся согласно утвержденному плану. Так Песков ответил на вопрос о влиянии операции НАТО и ВСУ в Брянской области на график работы Кремля.
Путин планирует провести международный телефонный разговор
Сегодня, 20 ноября, у президента России Владимира Путина запланирован ряд важных мероприятий, включая международный телефонный разговор и последующие встречи, сообщил Песков. В рамках дневной повестки состоится презентация доклада от первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова. Обсуждение будет сосредоточено на ключевых аспектах развития системообразующих отраслей экономики страны.
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