Меркель: Трамп был очарован Путиным

21 ноября 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Экс-канцлер Ангела Меркель представит книгу в Берлине 26 ноября Фото: bundeskanzlerin.de Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский президент был очарован российским лидером. Информация о данной встрече опубликована в газете Die Zeit, которая получила доступ к предпечатным экземплярам отдельных частей книги. «Трамп, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — передает слова Меркель Die Zeit. Экс-канцлер Германии также заметила различия в стилях общения с Трампом, указывая на его эмоциональный подход в отличие от ее ориентированности на факты: «Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». Кроме того, Меркель сообщила, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение». Она пришла к выводу о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится. Бывший канцлер Германии презентует свои мемуары в Берлине 26 ноября. Книга, получившая название «Свобода. Воспоминания 1954-2021», была написана совместно с ее давней ассистенткой и начальником канцелярии Беате Бауман. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский президент был очарован российским лидером. Информация о данной встрече опубликована в газете Die Zeit, которая получила доступ к предпечатным экземплярам отдельных частей книги. «Трамп, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — передает слова Меркель Die Zeit. Экс-канцлер Германии также заметила различия в стилях общения с Трампом, указывая на его эмоциональный подход в отличие от ее ориентированности на факты: «Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». Кроме того, Меркель сообщила, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение». Она пришла к выводу о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится. Бывший канцлер Германии презентует свои мемуары в Берлине 26 ноября. Книга, получившая название «Свобода. Воспоминания 1954-2021», была написана совместно с ее давней ассистенткой и начальником канцелярии Беате Бауман.