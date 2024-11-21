Меркель: Трамп был очарован Путиным

Экс-канцлер Ангела Меркель представит книгу в Берлине 26 ноябряФото: bundeskanzlerin.de
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский президент был очарован российским лидером. Информация о данной встрече опубликована в газете Die Zeit, которая получила доступ к предпечатным экземплярам отдельных частей книги.
«Трамп, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — передает слова Меркель Die Zeit. Экс-канцлер Германии также заметила различия в стилях общения с Трампом, указывая на его эмоциональный подход в отличие от ее ориентированности на факты: «Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты».
Кроме того, Меркель сообщила, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение». Она пришла к выводу о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится.
Бывший канцлер Германии презентует свои мемуары в Берлине 26 ноября. Книга, получившая название «Свобода. Воспоминания 1954-2021», была написана совместно с ее давней ассистенткой и начальником канцелярии Беате Бауман.
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский президент был очарован российским лидером. Информация о данной встрече опубликована в газете Die Zeit, которая получила доступ к предпечатным экземплярам отдельных частей книги. «Трамп, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — передает слова Меркель Die Zeit. Экс-канцлер Германии также заметила различия в стилях общения с Трампом, указывая на его эмоциональный подход в отличие от ее ориентированности на факты: «Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». Кроме того, Меркель сообщила, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение». Она пришла к выводу о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится. Бывший канцлер Германии презентует свои мемуары в Берлине 26 ноября. Книга, получившая название «Свобода. Воспоминания 1954-2021», была написана совместно с ее давней ассистенткой и начальником канцелярии Беате Бауман.