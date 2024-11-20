Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии в 2025 году

Размер выплат можно увеличить почти на 40%, если отложить на пять лет выход на пенсию по старости. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.
«Увеличить выплаты можно разными способами. Например, можно отложить выход на пенсию, так как каждый год, отрабатываемый после наступления пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. Если отложить выход на пенсию на пять лет, это позволит увеличить выплаты почти на 40%», — сказала Епифанова. Ее слова приводит РИА Новости.
Сенатор добавила, что для увеличения пенсии можно докупить пенсионные баллы. Ольга Епифанова объяснила, что для этого нужно подать заявление о добровольной уплате этих взносов в Соцфонд и вместе с обязательными уплачивать дополнительные взносы. Также, по словам Епифановой, можно стать участником добровольных пенсионных программ, которые позволяют получить дополнительную пенсию.
Сообщалось, что с 1 января 2025 года ожидается повышение пенсий для всех категорий пенсионеров. Выплаты будут увеличены на 7,3%. С 1 апреля 2025 года планируется увеличение социальной пенсии на 14,75%.
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