World Aquatics сняла запрет на участие российских спортсменов в эстафетах

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешает участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба World Aquatics.
«Российские спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду», — заявили в пресс-службе. Решение о возвращении спортсменов на соревнования было объявлено в сентябре 2023 года, при условии выступления под нейтральным флагом. Это решение коснулось как эстафетных и групповых дисциплин, так и индивидуальных выступлений отдельных атлетов, таких как Юлия Ефимова и Евгений Сомов.
Кроме того, несколько российских пловцов уже успели получить статус индивидуальных нейтральных спортсменов, что позволило им вернуться к участию в международных соревнованиях. Однако, Иван Гирев выразил желание отозвать свой нейтральный статус, что стало заметным исключением среди прочих участников, передает телеканал 360.
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