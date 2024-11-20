World Aquatics сняла запрет на участие российских спортсменов в эстафетах

21 ноября 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Несколько пловцов РФ уже успели получить статус индивидуальных нейтральных спортсменов Фото: Размик Закарян © URA.RU Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешает участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба World Aquatics. «Российские спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду», — заявили в пресс-службе. Решение о возвращении спортсменов на соревнования было объявлено в сентябре 2023 года, при условии выступления под нейтральным флагом. Это решение коснулось как эстафетных и групповых дисциплин, так и индивидуальных выступлений отдельных атлетов, таких как Юлия Ефимова и Евгений Сомов. Кроме того, несколько российских пловцов уже успели получить статус индивидуальных нейтральных спортсменов, что позволило им вернуться к участию в международных соревнованиях. Однако, Иван Гирев выразил желание отозвать свой нейтральный статус, что стало заметным исключением среди прочих участников, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешает участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба World Aquatics. «Российские спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду», — заявили в пресс-службе. Решение о возвращении спортсменов на соревнования было объявлено в сентябре 2023 года, при условии выступления под нейтральным флагом. Это решение коснулось как эстафетных и групповых дисциплин, так и индивидуальных выступлений отдельных атлетов, таких как Юлия Ефимова и Евгений Сомов. Кроме того, несколько российских пловцов уже успели получить статус индивидуальных нейтральных спортсменов, что позволило им вернуться к участию в международных соревнованиях. Однако, Иван Гирев выразил желание отозвать свой нейтральный статус, что стало заметным исключением среди прочих участников, передает телеканал 360.