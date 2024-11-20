20 ноября 2024

Панченко: украинцам пытаются внушить, что Трамп хочет эскалации

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, stock
Украинские власти пытаются убедить народ, что Дональд Трамп хочет эскалации Фото:

Власти Украины пытаются убедить людей, что президент США Джо Байден принял решение о разрешении ударов вглубь РФ ракетами ATACMS совместно с будущим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко. Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что этот шаг Вашингтона приведет к гибели американцев.

«Спасибо за благоразумие, Такер! Украинские власти убеждают людей, что Джо Байден принял решение вместе с Дональдом Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации. Неужели нам врут?» — написала Панченко на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Такер Карлсон заявлял, что разрешение Байдена для Украины на удары по России ракетами ATACMS приведет к гибели американцев. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение на удары оружием большой дальности по РФ.

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Власти Украины пытаются убедить людей, что президент США Джо Байден принял решение о разрешении ударов вглубь РФ ракетами ATACMS совместно с будущим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко. Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что этот шаг Вашингтона приведет к гибели американцев. «Спасибо за благоразумие, Такер! Украинские власти убеждают людей, что Джо Байден принял решение вместе с Дональдом Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации. Неужели нам врут?» — написала Панченко на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Такер Карлсон заявлял, что разрешение Байдена для Украины на удары по России ракетами ATACMS приведет к гибели американцев. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение на удары оружием большой дальности по РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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