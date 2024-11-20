Панченко: украинцам пытаются внушить, что Трамп хочет эскалации

21 ноября 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Украинские власти пытаются убедить народ, что Дональд Трамп хочет эскалации Фото: Официальный сайт президента Украины Власти Украины пытаются убедить людей, что президент США Джо Байден принял решение о разрешении ударов вглубь РФ ракетами ATACMS совместно с будущим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко. Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что этот шаг Вашингтона приведет к гибели американцев. «Спасибо за благоразумие, Такер! Украинские власти убеждают людей, что Джо Байден принял решение вместе с Дональдом Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации. Неужели нам врут?» — написала Панченко на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Такер Карлсон заявлял, что разрешение Байдена для Украины на удары по России ракетами ATACMS приведет к гибели американцев. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение на удары оружием большой дальности по РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины пытаются убедить людей, что президент США Джо Байден принял решение о разрешении ударов вглубь РФ ракетами ATACMS совместно с будущим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко. Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что этот шаг Вашингтона приведет к гибели американцев. «Спасибо за благоразумие, Такер! Украинские власти убеждают людей, что Джо Байден принял решение вместе с Дональдом Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации. Неужели нам врут?» — написала Панченко на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Такер Карлсон заявлял, что разрешение Байдена для Украины на удары по России ракетами ATACMS приведет к гибели американцев. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение на удары оружием большой дальности по РФ.