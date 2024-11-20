Власти Украины пытаются убедить людей, что президент США Джо Байден принял решение о разрешении ударов вглубь РФ ракетами ATACMS совместно с будущим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко. Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что этот шаг Вашингтона приведет к гибели американцев.
«Спасибо за благоразумие, Такер! Украинские власти убеждают людей, что Джо Байден принял решение вместе с Дональдом Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации. Неужели нам врут?» — написала Панченко на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
Такер Карлсон заявлял, что разрешение Байдена для Украины на удары по России ракетами ATACMS приведет к гибели американцев. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение на удары оружием большой дальности по РФ.
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