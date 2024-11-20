20 ноября 2024

Зеленский заверил жителей Украины, что стране не угрожает «особая опасность»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский призвал украинцев сдерживать эмоции Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что информационное нагнетание вокруг закрытия некоторых посольств в Киеве играет на руку России. Об этом он заявил в своем telegram-канале, комментируя сообщения о потенциальной угрозе, которые привели к данному решению.

«Было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это врем. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения — все это только России же и помогает», — написал Зеленский в telegram-канал.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев не позволять использовать свои эмоции в чужих интересах. Он подчеркнул важность сдержанности и критического отношения к информации, чтобы избежать непреднамеренной поддержки вражеской пропаганды.

Американское посольство на Украине закрыли 20 ноября из-за сообщений о якобы возможной воздушной атаке, пишет RT. В Госдепе заявили, что посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что информационное нагнетание вокруг закрытия некоторых посольств в Киеве играет на руку России. Об этом он заявил в своем telegram-канале, комментируя сообщения о потенциальной угрозе, которые привели к данному решению. «Было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это врем. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения — все это только России же и помогает», — написал Зеленский в telegram-канал. Кроме того, Зеленский призвал украинцев не позволять использовать свои эмоции в чужих интересах. Он подчеркнул важность сдержанности и критического отношения к информации, чтобы избежать непреднамеренной поддержки вражеской пропаганды. Американское посольство на Украине закрыли 20 ноября из-за сообщений о якобы возможной воздушной атаке, пишет RT. В Госдепе заявили, что посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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