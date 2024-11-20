Зеленский заверил жителей Украины, что стране не угрожает «особая опасность»

21 ноября 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Зеленский призвал украинцев сдерживать эмоции Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что информационное нагнетание вокруг закрытия некоторых посольств в Киеве играет на руку России. Об этом он заявил в своем telegram-канале, комментируя сообщения о потенциальной угрозе, которые привели к данному решению. «Было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это врем. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения — все это только России же и помогает», — написал Зеленский в telegram-канал. Кроме того, Зеленский призвал украинцев не позволять использовать свои эмоции в чужих интересах. Он подчеркнул важность сдержанности и критического отношения к информации, чтобы избежать непреднамеренной поддержки вражеской пропаганды. Американское посольство на Украине закрыли 20 ноября из-за сообщений о якобы возможной воздушной атаке, пишет RT. В Госдепе заявили, что посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что информационное нагнетание вокруг закрытия некоторых посольств в Киеве играет на руку России. Об этом он заявил в своем telegram-канале, комментируя сообщения о потенциальной угрозе, которые привели к данному решению. «Было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это врем. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения — все это только России же и помогает», — написал Зеленский в telegram-канал. Кроме того, Зеленский призвал украинцев не позволять использовать свои эмоции в чужих интересах. Он подчеркнул важность сдержанности и критического отношения к информации, чтобы избежать непреднамеренной поддержки вражеской пропаганды. Американское посольство на Украине закрыли 20 ноября из-за сообщений о якобы возможной воздушной атаке, пишет RT. В Госдепе заявили, что посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке.