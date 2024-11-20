Россию избавят от появления новых обманутых дольщиков

Власти России не допустят появления новых обманутых дольщиков. Вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам выступления на правительственном часе в Совете Федерации 20 ноября назвал ключевой задачей получение людьми того жилья, за которое они уже заплатили. Почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов отмечает, что риск незавершения строительных проектов при сохранении сложной ситуации в отрасли действительно есть, и эскроу-счета защищают дольщиков не полностью.
О готовящихся мерах поддержки строительной отрасли Хуснуллин рассказал, отвечая на вопросы сенаторов после доклада по готовящемуся нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер подчеркнул, что льготная ипотека по-прежнему существует — семейная, дальневосточная, на новых территориях, а также сельская и IT-ипотека. Кроме того, правительство не сократило инвестиционные программы. Несмотря на все сложности, удалось сохранить адресное финансирование. Также готовится целый ряд решений по упрощению и продлению антикризисных мер, которые принимались, начиная с периода пандемии.
«Мы разрабатываем альтернативные механизмы финансирования. Например, я буду точно выходить с предложением в Госдуму и Совет Федерации ввести в законодательство рассрочку от застройщика. Если банк дает ипотеку, и человек ему не платит, он может забрать квартиру, а застройщики не могут, поэтому они не дают рассрочку. Простая, казалось бы, вещь, но будет большое количество не проданных квартир. Так пусть в рассрочку дают — и людям будет лучше, и экономике», — отметил Хуснуллин.
Вице-премьер добавил необходимость развивать ссудо-сберегательные кассы и навести порядок с жилищными кооперативами. «Сама форма кооператива есть, но жители собрались, наняли непрофессионального застройщика, тот деньги собрал, а в конце получились „обманутые кооперативщики“ — это нехорошая практика», — сказал Хуснуллин, подчеркнув, что Центробанк также поддерживает законодательную доработку этого вопроса.
Среди других мер зампред правительства назвал сокращение строительного цикла, помощь в получении участков земли, разрешительной документации. Хуснуллин отметил, что отрасль набрала хороший оборот — за четыре года объемы строительства выросли на 30%. В сфере работает 11 млн россиян, она платит 13% всех налогов.
После выступления вице-премьер сообщил журналистам, что на уровне правительства готовится пакет решений, которые позволят отрасли не просесть. Он добавил, что не стал бы называть это антикризисными мерами.
«Ситуация на рынке постоянно меняется. Сейчас высокая ставка, она сильно влияет на разворачивание новых проектов. Поэтому мы договорились, какие меры надо принять, чтобы сохранить темпы строительства, и чтобы люди гарантированно получили те квартиры, за которые заплатили», — сказал Хуснуллин.
Риск того, что застройщики не смогут выполнить свои обязательства перед дольщиками, действительно существует, комментирует Олег Самойлов. Пока ситуацию нельзя назвать угрожающей, но она становится тревожной.
«В течение нескольких лет строительство велось очень активно, его поддерживал тот спрос, который обеспечивали широкие программы льготного ипотечного кредитования. И, когда в июле они были сокращены, возникли серьезные проблемы. И сейчас много жилья в стадии строительства, а спрос сильно упал. Пока не видно рисков массовых недостроев, потому что за последние годы системные игроки рынка накопили неплохой „жирок“, и те проекты, которые уже в значительной степени готовности, проще достроить, чем бросить. Но если смотреть на более отдаленную перспективу и допустить, что текущие тренды продолжатся, и деньги не вернутся в реальную экономику, нельзя исключить, что запасы девелоперов подойдут к концу. Они начнут сначала затягивать сроки сдачи объектов, а если и дальше сохранится такая ситуация, речь может идти об уходе компаний с рынка», — объясняет эксперт.
Теперь дольщики платят застройщикам не напрямую, а через механизм эскроу-счетов. Это избавляет их от риска не получить ни квартиры, ни денег. Скорее всего, деньги покупателю вернут, но остается вопрос, сколько времени займет возврат, и насколько обесценится эта сумма на тот момент, учитывая инфляцию.
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