Шеф Пентагона Остин подтвердил поставки запрещенных мин США на Украину

21 ноября 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

США дали Киеву противопехотные мины из-за изменения тактики РФ, сообщил Остин Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Jack Sanders новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США начало поставлять противопехотных мин Украине, реагируя на изменения в тактике российских войск. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объяснил, что российская армия теперь чаще использует пешие подразделения для атак, что и послужило причиной нового вида вооружений. Новость по теме Байден отправит на Украину запрещенные противопехотные мины: что это такое и чем они опасны «Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники», — отметил Остин на пресс-конференции в Лаосе, стенограмму которой распространил Пентагон. По его словам, это обусловило необходимость предоставления Украине новых типов вооружений для эффективной защиты. Остин уточнил, что обсуждения с Украиной касались ответственного использования противопехотных мин, включая обязательную регистрацию мест их установки и применение мин с функцией самоликвидации. Такие меры предпринимаются для минимизации рисков для гражданского населения и поддержания безопасности на контролируемых территориях. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин. В Кремле заявили, что этот шаг соответствует тенденциям уходящей американской администрации. В Госдепе заявили, что решение передать Киеву противопехотные мины принято в ответ на продвижение российских войск, особенно в восточной части Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США начало поставлять противопехотных мин Украине, реагируя на изменения в тактике российских войск. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объяснил, что российская армия теперь чаще использует пешие подразделения для атак, что и послужило причиной нового вида вооружений. «Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники», — отметил Остин на пресс-конференции в Лаосе, стенограмму которой распространил Пентагон. По его словам, это обусловило необходимость предоставления Украине новых типов вооружений для эффективной защиты. Остин уточнил, что обсуждения с Украиной касались ответственного использования противопехотных мин, включая обязательную регистрацию мест их установки и применение мин с функцией самоликвидации. Такие меры предпринимаются для минимизации рисков для гражданского населения и поддержания безопасности на контролируемых территориях. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин. В Кремле заявили, что этот шаг соответствует тенденциям уходящей американской администрации. В Госдепе заявили, что решение передать Киеву противопехотные мины принято в ответ на продвижение российских войск, особенно в восточной части Украины.