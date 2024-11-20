20 ноября 2024

Шеф Пентагона Остин подтвердил поставки запрещенных мин США на Украину

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Ллойд Остин. stock, stock, Остин Ллойд
США дали Киеву противопехотные мины из-за изменения тактики РФ, сообщил Остин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США начало поставлять противопехотных мин Украине, реагируя на изменения в тактике российских войск. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объяснил, что российская армия теперь чаще использует пешие подразделения для атак, что и послужило причиной нового вида вооружений.

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«Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники», — отметил Остин на пресс-конференции в Лаосе, стенограмму которой распространил Пентагон. По его словам, это обусловило необходимость предоставления Украине новых типов вооружений для эффективной защиты.

Остин уточнил, что обсуждения с Украиной касались ответственного использования противопехотных мин, включая обязательную регистрацию мест их установки и применение мин с функцией самоликвидации. Такие меры предпринимаются для минимизации рисков для гражданского населения и поддержания безопасности на контролируемых территориях.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин. В Кремле заявили, что этот шаг соответствует тенденциям уходящей американской администрации. В Госдепе заявили, что решение передать Киеву противопехотные мины принято в ответ на продвижение российских войск, особенно в восточной части Украины.

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США начало поставлять противопехотных мин Украине, реагируя на изменения в тактике российских войск. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объяснил, что российская армия теперь чаще использует пешие подразделения для атак, что и послужило причиной нового вида вооружений. «Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники», — отметил Остин на пресс-конференции в Лаосе, стенограмму которой распространил Пентагон. По его словам, это обусловило необходимость предоставления Украине новых типов вооружений для эффективной защиты. Остин уточнил, что обсуждения с Украиной касались ответственного использования противопехотных мин, включая обязательную регистрацию мест их установки и применение мин с функцией самоликвидации. Такие меры предпринимаются для минимизации рисков для гражданского населения и поддержания безопасности на контролируемых территориях. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин. В Кремле заявили, что этот шаг соответствует тенденциям уходящей американской администрации. В Госдепе заявили, что решение передать Киеву противопехотные мины принято в ответ на продвижение российских войск, особенно в восточной части Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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