Депутат Госдумы Чаплин назвал условие для перерасчета пенсий в 2025 году

Если потребительские цены продолжат расти, то власти могут пересмотреть запланированные параметры индексации пенсий в России в 2025 году. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Если инфляция по итогам 2024 года превысит прогноз в 7,3% и достигнет 8% или 9%, механизм перерасчета пенсий может стать вновь актуальным», — рассказал Чаплин NEWS.ru. Он отметил, что в подобных ситуациях применяются дополнительные меры для урегулирования пенсий.
Чаплин заявил, что главная задача государства — выполнение всех социальных обязательств и забота об населении. В случае, если инфляция будет расти, власти будут стремиться к тому, чтобы пенсия соответствовала экономическим реалиям.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии россиян повысят в 2025 году, передает НСН. Парламентарий подчеркнула, что страховая пенсия вырастет на 7,3%. Однако уже 20 ноября инфляция в России выросла до 8,68%, говорится в докладе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
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