20 ноября 2024

Депутат Госдумы Чаплин назвал условие для перерасчета пенсий в 2025 году

Депутат Чаплин: в 2025 году может произойти перерасчет пенсий с учетом инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
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При высоком уровне инфляции может произойти перерасчет пенсий
При высоком уровне инфляции может произойти перерасчет пенсий Фото:

Если потребительские цены продолжат расти, то власти могут пересмотреть запланированные параметры индексации пенсий в России в 2025 году. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Если инфляция по итогам 2024 года превысит прогноз в 7,3% и достигнет 8% или 9%, механизм перерасчета пенсий может стать вновь актуальным», — рассказал Чаплин NEWS.ru. Он отметил, что в подобных ситуациях применяются дополнительные меры для урегулирования пенсий.

Чаплин заявил, что главная задача государства — выполнение всех социальных обязательств и забота об населении. В случае, если инфляция будет расти, власти будут стремиться к тому, чтобы пенсия соответствовала экономическим реалиям.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии россиян повысят в 2025 году, передает НСН. Парламентарий подчеркнула, что страховая пенсия вырастет на 7,3%. Однако уже 20 ноября инфляция в России выросла до 8,68%, говорится в докладе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

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Если потребительские цены продолжат расти, то власти могут пересмотреть запланированные параметры индексации пенсий в России в 2025 году. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин. «Если инфляция по итогам 2024 года превысит прогноз в 7,3% и достигнет 8% или 9%, механизм перерасчета пенсий может стать вновь актуальным», — рассказал Чаплин NEWS.ru. Он отметил, что в подобных ситуациях применяются дополнительные меры для урегулирования пенсий. Чаплин заявил, что главная задача государства — выполнение всех социальных обязательств и забота об населении. В случае, если инфляция будет расти, власти будут стремиться к тому, чтобы пенсия соответствовала экономическим реалиям. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии россиян повысят в 2025 году, передает НСН. Парламентарий подчеркнула, что страховая пенсия вырастет на 7,3%. Однако уже 20 ноября инфляция в России выросла до 8,68%, говорится в докладе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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