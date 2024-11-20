Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна пока не обладает достаточными военными ресурсами для возвращения к границам 1991 года вооруженным путем. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы Крым вернулся», — отметил Зеленский в интервью Fox News. По его словам, текущие военные ресурсы Украины не позволяют осуществить возвращение Крыма силовым способом без значительных человеческих потерь.
Кроме того, украинский лидер выразил уверенность в возможности возврата Крыма через дипломатические усилия. Зеленский подчеркнул, что дипломатия может стать ключевым фактором в решении этого вопроса, минимизируя риски и потери.
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход ранее заявила, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, напоминает RT. Она также призвала украинцев не рассчитывать на помощь со стороны США. Она подчеркнула необходимость развития экономической независимости и политической стабильности в стране. Зеленский допустил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году путем переговоров.
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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна пока не обладает достаточными военными ресурсами для возвращения к границам 1991 года вооруженным путем. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News. «Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы Крым вернулся», — отметил Зеленский в интервью Fox News. По его словам, текущие военные ресурсы Украины не позволяют осуществить возвращение Крыма силовым способом без значительных человеческих потерь. Кроме того, украинский лидер выразил уверенность в возможности возврата Крыма через дипломатические усилия. Зеленский подчеркнул, что дипломатия может стать ключевым фактором в решении этого вопроса, минимизируя риски и потери. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход ранее заявила, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, напоминает RT. Она также призвала украинцев не рассчитывать на помощь со стороны США. Она подчеркнула необходимость развития экономической независимости и политической стабильности в стране. Зеленский допустил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году путем переговоров.