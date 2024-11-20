Зеленский признал неспособность Украины отвоевать Крым

Зеленский: у Украины нет сил на возврат Крыма и выход на границы 1991 года

20 ноября 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Зеленский надеется вернуть полуостров через переговоры с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна пока не обладает достаточными военными ресурсами для возвращения к границам 1991 года вооруженным путем. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News. «Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы Крым вернулся», — отметил Зеленский в интервью Fox News. По его словам, текущие военные ресурсы Украины не позволяют осуществить возвращение Крыма силовым способом без значительных человеческих потерь. Кроме того, украинский лидер выразил уверенность в возможности возврата Крыма через дипломатические усилия. Зеленский подчеркнул, что дипломатия может стать ключевым фактором в решении этого вопроса, минимизируя риски и потери. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход ранее заявила, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, напоминает RT. Она также призвала украинцев не рассчитывать на помощь со стороны США. Она подчеркнула необходимость развития экономической независимости и политической стабильности в стране. Зеленский допустил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году путем переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна пока не обладает достаточными военными ресурсами для возвращения к границам 1991 года вооруженным путем. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News. «Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы Крым вернулся», — отметил Зеленский в интервью Fox News. По его словам, текущие военные ресурсы Украины не позволяют осуществить возвращение Крыма силовым способом без значительных человеческих потерь. Кроме того, украинский лидер выразил уверенность в возможности возврата Крыма через дипломатические усилия. Зеленский подчеркнул, что дипломатия может стать ключевым фактором в решении этого вопроса, минимизируя риски и потери. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход ранее заявила, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, напоминает RT. Она также призвала украинцев не рассчитывать на помощь со стороны США. Она подчеркнула необходимость развития экономической независимости и политической стабильности в стране. Зеленский допустил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году путем переговоров.