Зеленский признал неспособность Украины отвоевать Крым

Зеленский: у Украины нет сил на возврат Крыма и выход на границы 1991 года
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Зеленский надеется вернуть полуостров через переговоры с РФ Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна пока не обладает достаточными военными ресурсами для возвращения к границам 1991 года вооруженным путем. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы Крым вернулся», — отметил Зеленский в интервью Fox News. По его словам, текущие военные ресурсы Украины не позволяют осуществить возвращение Крыма силовым способом без значительных человеческих потерь.

Кроме того, украинский лидер выразил уверенность в возможности возврата Крыма через дипломатические усилия. Зеленский подчеркнул, что дипломатия может стать ключевым фактором в решении этого вопроса, минимизируя риски и потери.

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход ранее заявила, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, напоминает RT. Она также призвала украинцев не рассчитывать на помощь со стороны США. Она подчеркнула необходимость развития экономической независимости и политической стабильности в стране. Зеленский допустил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году путем переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна пока не обладает достаточными военными ресурсами для возвращения к границам 1991 года вооруженным путем. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News. «Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы Крым вернулся», — отметил Зеленский в интервью Fox News. По его словам, текущие военные ресурсы Украины не позволяют осуществить возвращение Крыма силовым способом без значительных человеческих потерь. Кроме того, украинский лидер выразил уверенность в возможности возврата Крыма через дипломатические усилия. Зеленский подчеркнул, что дипломатия может стать ключевым фактором в решении этого вопроса, минимизируя риски и потери. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход ранее заявила, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, напоминает RT. Она также призвала украинцев не рассчитывать на помощь со стороны США. Она подчеркнула необходимость развития экономической независимости и политической стабильности в стране. Зеленский допустил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году путем переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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